Справа Шеремети: Антоненка залишили під вартою

Підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремети ветерана бойових дій і музиканта Андрія Антоненка Апеляційний суд Києва залишив під вартою одного. Засідання відбулося 23 грудня.

Захист Антоненка наполягав на скасуванні утримання під вартою і обрання менш суворого запобіжного заходу.

Розгляд апеляції мав відбутися минулого тижня, але заплановане на 20 грудня засідання перенесли через те, що суддя не встиг ознайомитися із матеріалами справи.

Нацполіції слідчі надали представнику сторони захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком тих, розголошення яких може завадити проведенню розслідування.

Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.

Розгляд апеляції Дугарь перенесли на 8 січня.

Адвокат підозрюваної в закладені вибухівки в авто, в якому загинув журналіст, Юлії Кузьменко Владислав Добош оприлюднив скріншоти її переписки в Facebook messenger, зроблені напередодні вбивства, які суперечать даним слідства.

Слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремети атовців і волонтерів.

Основною версією вбивства поліція називає дестабілізацію в Україні.

12 грудня Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети.