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Членство в НАТО може бути важливою гарантією для подальшої безпеки України, - Фесенко

13 декабря, 16:00  Политическая  Украина

 

Згідно з 5 статтею договору Північноатлантичного Союзу, напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів і викликає відповідь усіх держав-членів Союзу. Тож НАТО не може собі дозволити ризик прямої війни з Росією, тому що це означає можливий початок ядерної війни.

 

Членство, НАТО, Україна, політолог, Володимир Фесенко

 

Про це йшлося у розмові політолога Володимира Фесенка з журналісткою ТСН Марією Васильєвою.

 

"Проблема не в тому, чи вплине характер бойових дій на рішення Північноатлантичного Альянсу щодо вступу України до НАТО. Є розрахунки, вони стосуються того, що поки йде війна нас приймати в НАТО не будуть. Буде продовжуватися еволюційне зближення України з НАТО, поступовий, покроковий наш вступ де-факто", – зазначив Фесенко.

 

Він назвав саме 5 статтю договору головною проблемою, яка заважає Україні вступити до НАТО.

 

"Друга проблема – це те, що починають розглядати нестандартні варіанти... Наприклад, може статися така ситуація, коли війна може завершитися, навіть тимчасово... таким чином, що Україні не вдасться звільнити всі окуповані території. Але членство в НАТО може бути важливою гарантією для подальшої безпеки України. І це найбільш надійна гарантія", – пояснив аналітик.

 

Деякі політики, зокрема ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, пропонують так звану модель ФРН.

 

"Чи означає те, що ми відмовляємося від тих територій? Ні... На мій погляд, перспектива відновлення контролю України, звільнення цих окупованих територій буде зберігатися для нас, коли виникнуть сприятливі обставини… Є такий сценарій, який просуває Україна і деякі наші союзники в НАТО – це запрошення до НАТО, але з відкритою датою",  – пояснив аналітик.

 

За його словами, Україна вступить до НАТО вже тоді, коли закінчиться війна.

 

"Важливо продемонструвати Росії от саме таким запрошенням, що тема членства України в НАТО не буде обговорюватися під час якихось мирних переговорів"", – пояснив експерт.

 

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