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Політолог вважає, що в Орбана не буде вибору і він поступиться

14 декабря, 10:00  Политическая  Украина

 

Прем?єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримає рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС. Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

 

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, Віктор Орбан початок переговорів про вступ України до ЄС

 

"Я з обережним оптимізмом дивлюсь на зустріч лідерів ЄС щодо перспектив вступу України. Оскільки, окрім €10 млрд, які ЄС розморозить для Угорщини, зараз також тривають дискусії щодо компенсації Угорщині за сільськогосподарське виробництво й не тільки. Також йде мова про розблокування ще деяких позицій. Тому, я вважаю, що Угорщина скаже "так" початку перемовин щодо вступу України до ЄС. Втім, свою думку вони збережуть при собі", - пояснив Кулик.

 

Політолог зауважив, що шлях України до ЄС буде непростим

 

"Я вважаю, що процес перемовин почнеться, але я не маю жодних рожевих окулярів щодо динаміки цього процесу. Ми лише розпочинаємо процес вступу України до ЄС. Точніше процес переговорів про потенційне членство України в ЄС й механізми проходження всього цього етапу. Це буде не одномоментно й ми будемо стикатись з різноманітними вето не тільки від Угорщини. Проте, думаю, що ми будемо мати більше позитивних меседжів, ніж негативних", - додав він.

 

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