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Внутрішні трансформації не менш важливі, ніж наша зовнішня обороноздатність, - Яхно

14 декабря, 14:00  Политическая  Украина

 

Є шанс, що на наступних виборах до парламенту піде менше людей, які сприймають законодавство як супутню, а не основну, сферу діяльності. Та й просто – менше випадкових людей, які щиро зрозуміли, що в інших активностях можуть бути більш корисними й ефективними (і собі, і суспільству. Про це  пише політолог Олеся Яхно на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України.

 

політолог Олеся Яхно, депутати, мандати

 

"Уже колись писала, але повторюся: практично всі пострадянські політики (а на Україну, якщо говорити про інститути держави і суспільства, чекає ще довгий шлях виходу з пострадянського болота) – це політики-амфібії, які перебувають у стані транзиту. У тому сенсі, що вони весь час роздвоюються – між Я і Державою, між корпоративними інтересами та інтересами суспільства, між схемами і законами тощо. (залежно від специфіки тієї чи іншої пострадянської країни).

 

 

Вищий ступінь роздвоєння (найменш вловимий суспільством) – між політичною дією (популізмом) і діяльністю (результатом). Простіше кажучи, коли політична дія/дія як імітаційний початок повністю замінює політичну діяльність як творчий початок (те саме суспільне благо).

 

В умовах війни такого підходу (в силу деструктивності) просто не повинно бути. Якщо ми хочемо зберегтися і перемогти, внутрішні трансформації не менш важливі, ніж наша зовнішня обороноздатність".

 

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