Трамп «вляпався» в історію – політолог про протести в США

Чітко зрозуміло, що поліція в США не спрацювала. Не тільки поліція Капітолію, а й Вашингтона загалом. Про це заявив політолог-міжнародник Вадим Трюхан.

“Багато аналітиків кажуть, що мають бути зроблені висновки з того, що поліція дала маху”, – наголосив він в ефірі телеканалу НАШ.

Трюхан зазначив, що у Штатах Трампа почали називати ворогом держави.

“Лунають різні припущення, до чого може призвести ця ситуація. Адже він закликав людей вийти до Капітолії. Фактично, він спонукав їх прийти до приміщення Конгресу. Можливо це буде імпічмент, хоча це неможливо за два тижні, можливо це буде кримінальна відповідальність. Можна попасти в історію, а можна вляпатись. На мою думку, Дональд Трамп цими подіями вляпався”, – підкреслив Вадим Трюхан.