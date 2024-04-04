Польський політолог: Ракети на території Польщі треба збивати

Польський політолог і журналіст Марек Сієрант вважає, що російські ракети, які залітають на територію Польщі, треба збивати задля безпеки польських громадян і підтримки України.

Експерт зауважив, що 39 секунд – це "трошки замало, щоб щось зробити з цією ракетою з технічної точки зору". Водночас він зазначив, що Польща поступово доходить "до певних рішень", а нинішній уряд реагує на подібні інциденти значно оперативніше, ніж попередній, який «відкладав їх в архів».

За його словами, Росія шляхом таких провокацій вивчає алгоритми оборони країн НАТО, а також демонструє силу, мовляв, «ми можемо порушувати ваш простір і робити, що схочемо, а ви нам нічого не зможете зробити, бо ми завжди можемо сказати, що будемо бомбити мости в Німеччині або атакувати Литву чи Польщу, тому сидіть тихо і дивіться».

«Тут дуже просте питання: а що та ракета робила в нашій країні?... Коли вони залітають на нашу територію, то треба їх збивати, а не тільки говорити, що ми будемо допомагати Україні мілітарно і передавати деякі речі, щоб прискорити перемогу над ордою зі Сходу, але треба й збивати, тому що це теж допомагає Україні… Треба бути трошки більш радикальним, особливо на своїй території», - сказав Сієрант.

На його думку, жодні переговори чи виклик російського посла до МЗС Польщі нічого не дадуть, а Росія й надалі здійснюватиме подібні провокації.

Водночас польський політолог зауважив, що ані Польща, ані НАТО і ЄС не готові діяти різкіше, і причиною цього є західний менталітет, що «треба розмовляти, війна – це нещастя, давайте не провокувати Росію тощо».

Сієрант зауважив, що коли польська армія лише спостерігає, як на територію країни залітають російські ракети, це «деморалізує суспільство і деяких військових», а в людей виникає запитання, «чому ми реально боїмося збити російську ракету на власній території».

«Ми маємо на це право. Нічого не повинно потрапляти в наш повітряний простір. Більш того, ми маємо моральний обов’язок це робити (збивати російські ракети, - ред.), тому що Україна бореться за своє виживання. Не можна лише говорити, що ми допомагаємо, а коли летить ракета, яка, як ми розуміємо, зараз розвернеться і буде бомбити Львів чи інше місто, то будемо на це просто дивитися», - вважає польський політолог і журналіст.

Як повідомлялося, російська ракета о 05:23 (за київським часом) порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд.

В Оперативному командуванні ЗС Польщі повідомили, що Російська ракета на 100% залишила повітряний простір Польщі, її також не було потреби збивати, оскільки відповідні сили контролювали траєкторію польоту.

МЗС Польщі повідомило, що вимагатиме від РФ пояснень з приводу порушення російською ракетою повітряного простору Польщі.

У ніч на 24 березня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Сили ППО знищили 43 повітряні цілі: 18 із 29 крилатих ракет та 25 із 28 ударних дронів «Шахед».