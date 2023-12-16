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У питанні підтримки з боку ЄС залишається проблема на ім'я Віктор Орбан — політолог

13 декабря, 17:00  Политическая  Украина

 

Через суперечності між демократами та республіканцями Сенат США тривалий час не може ухвалити великий пакет, що містить в собі допомогу Україні.

 

Це в етері Громадського радіо зауважив політолог Петро Олещук.

 

політолог Петро Олещук, допомога, ЄС, підтримка, Віктор Орбан, Угорщина, блокування

 

 

«Очевидно, що питання підтримки з боку Європейського Союзу залишається достатньо значним. Водночас там є свої проблеми, точніше одна — на ім’я Віктор Орбан. Інші проблеми можна вирішити, але з цією поки що дуже складно. Тим не менш, є обхідні шляхи, які так само шукають і їх можна знайти. Чи може це бути повною заміною допомоги з боку Сполучених Штатів? Я думаю, що ні. Але певну допомогу для України, і допомогу в цій ситуації достатньо критичну, ми одержати можемо. До того, деякі держави Європейського Союзу вже це затвердили. Наприклад, Німеччина декларує збільшення фонду для допомоги Україні на наступний рік», — розповів Олещук.

 

Він наголосив, що пошук різних джерел допомоги є важливими для України, але варто не покидати надії на підтримку з боку США:

 

«Тому робота проводиться, але, все ж таки, я б не поспішав казати про відмову від американської допомоги. Я думаю, що зрештою вона буде ухвалена, але тут питання в термінах, коли це все може відбутися. І тут справді треба прораховувати різні варіанти».

 

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