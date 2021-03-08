Політолог вважає, що Україні слід посилити співпрацю з Індією і Туреччиною

Індія, як майбутня супердержава, яка протягом найближчих десяти років може здійснити дуже серйозний економічний стрибок може бути корисною Україні. Про це заявив керівник Фонду "Українська політика", політолог, історик Кость Бондаренко.

"Індія вона вже демонструє велику кількість моментів, які можуть лягти в основу її розвитку, - також має цікавити Україну", - сказав Бондаренко на прес-конференції "Східний вектор української дипломатії" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

У свою чергу політолог-міжнародник Антон Кучухідзе зазначив, що перспективним напрямом для України є Туреччина.

"Я думаю, що Туреччина може стати для України не лише хорошим торговельним партнером із точки зору товарообігу, який не повністю сформований, і його потенціал не повністю використаний. Туреччина вважається в Азії найбільшим хабом не лише для Азії, а й для Африки. Враховуючи рівень двосторонньої співпраці Туреччини і в Азії, і в Африці, я думаю, що це може бути хорошим містком для України, для вибудовування економічних зв'язків з африканськими державами", - пояснив він.

Експерт також наголосив на необхідності створення низки форумів, як-от "Україна - Центральна Азія", "Україна - Азіатсько-Тихоокеанський регіон", "Україна - Ісламський світ". "Через подібні сталі форуми для діалогу можна було б просувати якраз економічний порядок денний", - додав Кучухідзе.

Водночас Бондаренко зазначив, що і в Міністерстві закордонних справ України, і в Офісі президента є розуміння необхідності налагодження двосторонніх або багатосторонніх відносин між Україною та азіатськими державами.

"Останній візит президента України в Об'єднані Арабські Емірати дав привід для того, щоб подискутувати на тему, де та які інтереси України в цьому регіоні. Але не лише Об'єднаними Арабськими Еміратами обмежується цей регіон", - вказав він.

Бондаренко наголосив, що протягом 30 років в Україні відзначався дисбаланс у бік відносин із Заходом.

"Думаю, що візит Зеленського в ОАЕ і те, що очікується зараз велика східна поїздка (принаймні, анонсована поїздка країнами Сходу), може зламати ту ситуацію дисбалансу, яку ми спостерігали протягом останніх років, а можливо, і десятиліть", - вважає він.

Крім того, експерт звернув увагу на необхідність переглянути хибну, на його думку, політику розмежування діяльності українських дипломатичних представництв і торговельно-економічних місій, які працюють у відриві одне від одного і підпорядковуються різним міністерствам.