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Голосів за звільнення Степанова в Раді немає, — політолог

18 февраля, 15:00  Политическая  Украина

 

Усі розуміють, що зараз є бажання скинути колективну відповідальність за відтермінування вакцинації на очільника МОЗ Максима Степанова. Але  у Верховній Раді не набереться достатньо голосів для зняття Максима Степанова з посади голови Міністерства охорони здоров’я. Про це заявив  політолог Олег Саакян.

 

Голоси, звільнення Степанова, політолог Олег Саакян, рада, провал, вакцинація, МОЗ

 

«Усі розуміють, що зараз є бажання скинути колективну відповідальність за відтермінування вакцинації на очільника МОЗ Максима Степанова. Хоча відповідальність за зрив термінів вакцинації також лежить, зокрема, на головному санлікарі Вікторі Ляшко. По-друге, зміна очільника МОЗ у найближчі 2-3 місяці може зірвати кампанію вакцинації. По-третє, як і раніше, немає черги з охочих очолити міністерство, а тому прибирати Степанова не будуть», – пояснив Саакян в ефірі Громадського радіо.

 

Раніше заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила: у разі, якщо вакцинація не розпочнеться вчасно, міністра охорони здоров’я Максима Степанова звільнять. Вона сказала журналістам, що зараз більшає народних депутатів, які хотіли б відправити Степанова у відставку.

 

«Ми поки спостерігаємо і дуже сподіваємося, що на цьому тижні, як і обіцяв міністр, вакцинація все-таки почнеться або, принаймні, ми отримаємо партію вакцини. Далі потрібно поспостерігати хоча б кілька тижнів, як буде організовано цей процес. Якщо ми побачимо, що і там є проблеми, тоді очевидно, можна буде ставити це питання, принаймні, на обговорення у фракції», – заявила Кравчук.

 

Нагадаємо, в Україні досі не розпочався процес вакцинації від коронавірусу, який анонсували на 15 лютого. Досі в Україну ще не завезли жодну з замовлених вакцин. При цьому очільник МОЗ сподівається, що перше щеплення все-таки вдасться зробити на цьому тижні, а повністю процес вакцинації розпочнеться наступного тижня.

 

Раніше Степанов повідомив, що компанії Pfizer та AstraZeneca подали документи на реєстрацію вакцин в Україні.

 

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