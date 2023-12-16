Європейці з інтересом вивчають український досвід протистояння російським спецслужбам, - політолог

Безпека Європи – це, в тому числі, й безпека України. Саме тому нам важливо актуалізувати у європейських країнах дискусії про необхідність посилення їхньої безпеки та протистояння російському впливу.

Нещодавно я підняв дискусію в інформаційному просторі Польщі про блокаду кордону України, до якої причетна польська проросійська сила «Конфедерація». З’ясувалося, що у ЄС велику зацікавленість викликають публікації, в яких на їхній мові викладена позиція України.

Європейці з інтересом вивчають український досвід протистояння російським спецслужбам. Для них може бути відкриттям, що українці добре знають методи російських спецслужб та послідовність їхніх дій. Часто їм потрібно пояснювати, що для просування своїх наративів у країнах Євросоюзу росіяни, як правило, роблять ставку на маргінальні ультраправі або ультраліві сили, які спекулюють на популізмі.

З огляду на те, що російські спецслужби активно працювали і продовжують працювати в політичному полі Євросоюзу, Україна повинна приймати контрміри. Зокрема, до такої діяльності потрібно залучати українську діаспору. Як у Європі, так і в США українці мають максимально включатися у політичні дискусії і процеси, аби протистояти російському впливу на їхню політику.

Україні необхідно створити таку собі проксі-силу на чолі з політиками, експертами і громадськими діячами, яка буде боротися з антиукраїнськими наративами в Європі і Штатах. Особливо важливо це робити з наближенням виборів до Європарламенту, які відбудуться у червні 2024 року.

Найближчою метою такої проксі-сили має стати недопущення проросійських сил до Європарламенту та формування у ньому якнайбільшого українського лобі. Якщо ми не будемо цього робити, за нас це зроблять росіяни.