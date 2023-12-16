КИЕВ
01:00 		Брюссель
00:00
Москва
02:00
Суббота, 16 декабря 2023

Новости

15 декабря, 10:00  Социальная  Украина
Не можна відкладати до закінчення війни вирішення проблем пенсійної системи, - експерт
14 декабря, 14:00  Политическая  Украина
Внутрішні трансформації не менш важливі, ніж наша зовнішня обороноздатність, - Яхно
14 декабря, 14:00  Политическая  Украина
Європейці з інтересом вивчають український досвід протистояння російським спецслужбам, - політолог
14 декабря, 10:00  Политическая  Украина
Політолог вважає, що в Орбана не буде вибору і він поступиться
13 декабря, 17:00  Политическая  Украина
У питанні підтримки з боку ЄС залишається проблема на ім'я Віктор Орбан — політолог
13 декабря, 16:00  Политическая  Украина
Членство в НАТО може бути важливою гарантією для подальшої безпеки України, - Фесенко
10 декабря, 12:00  Политическая  Украина
Кремлю потрібно дотягнути до виборів у США, - політолог
07 декабря, 14:07  Политическая  Украина
Україна стала просто заручницею внутрішньопарламентської американської кризи, - Рейтерович
07 декабря, 12:00  Политическая  Украина
Кива є однією із законних цілей так званого "списку Малюка", – політолог
03 ноября, 09:00  Политическая  Украина
Залужний підстрахував державу: політолог про статтю Головнокомандувача ЗСУ для The Economist
Все Новости
Прислать новость


Європейці з інтересом вивчають український досвід протистояння російським спецслужбам, - політолог

14 декабря, 14:00  Политическая  Украина

 

Безпека Європи – це, в тому числі, й безпека України. Саме тому нам важливо актуалізувати у європейських країнах дискусії про необхідність посилення їхньої безпеки та протистояння російському впливу.

Про це пише у своєму матеріалі для Центру громадської аналітики «Вежа» політолог Олександр Антонюк.

 

«Вежа», політолог Олександр Антонюк, безпека, блокування, кордон, фури, польща

 

Нещодавно я підняв дискусію в інформаційному просторі Польщі про блокаду кордону України, до якої причетна польська проросійська сила «Конфедерація». З’ясувалося, що у ЄС велику зацікавленість викликають публікації, в яких на їхній мові викладена позиція України.

 

Європейці з інтересом вивчають український досвід протистояння російським спецслужбам. Для них може бути відкриттям, що українці добре знають методи російських спецслужб та послідовність їхніх дій. Часто їм потрібно пояснювати, що для просування своїх наративів у країнах Євросоюзу росіяни, як правило, роблять ставку на маргінальні ультраправі або ультраліві сили, які спекулюють на популізмі.

 

З огляду на те, що російські спецслужби активно працювали і продовжують працювати в політичному полі Євросоюзу, Україна повинна приймати контрміри. Зокрема, до такої діяльності потрібно залучати українську діаспору. Як у Європі, так і в США українці мають максимально включатися у політичні дискусії і процеси, аби протистояти російському впливу на їхню політику.

 

Україні необхідно створити таку собі проксі-силу на чолі з політиками, експертами і громадськими діячами, яка буде боротися з антиукраїнськими наративами в Європі і Штатах. Особливо важливо це робити з наближенням виборів до Європарламенту, які відбудуться у червні 2024 року.

 

Найближчою метою такої проксі-сили має стати недопущення проросійських сил до Європарламенту та формування у ньому якнайбільшого українського лобі. Якщо ми не будемо цього робити, за нас це зроблять росіяни.  

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу