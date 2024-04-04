Суперечка між Макроном та Шольцем: політолог оцінив, чи будуть наслідки для України

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Льодовиковий період". Чи є конфлікт Шольца та Макрона та що це означає для України".

Після лютневого саміту ЄС у Парижі та заяви про можливу відправку військ в Україну західні ЗМІ почали писати про сварку між президентом Франції Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцем. Однак для України, скоріш за все, негативних наслідків від цієї дискусії не буде.

На думку політолога Володимира Фесенка, для України негативних наслідків від деяких проявів дискусії між Макроном та Шольцем не буде.

"Зараз і в Парижі, і в Берліні розуміють, що нам треба допомогти. Головне, щоб вони швидше вирішували ці питання. Нагадаю, у 2022 році саме спільна позиція Шольца, Макрона та тодішнього прем'єра Італії Маріо Драгі вирішила питання про надання статусу кандидата на вступ до ЄС. Щодо військової допомоги протиріч немає, Макрон просто невдало обіграв історію з Taurus. Сподіваюся, обидва лідери зберігатимуть солідарність", - зазначив Фесенко.

За його словами, сьогодні відчувається нестача лідерства в Європі, яка звикла до парасольки у вигляді США та НАТО, а тепер не факт, що в потрібний момент вона розкриється. Особливо не готовий до лідерства Шольц, хоча для багатьох у Німеччині він виявився рішучішим у підтримці України, ніж від нього чекали.

"У нього немає авторитету, системності та політичної ваги, які були в Ангели Меркель. Але в чому проблема Макрона? Вдавати, що ти лідер, і бути ним по-справжньому - різні речі. Він не хоче чекати, біжить попереду паровоза та проголошує візіонерські ідеї. Це викликає певні ревнощі з боку німців, які звикли працювати інакше: погодити, оформити та діяти далі. Я не бачу великої проблеми в різниці політичних стилів, вона не критична. І Україні вона не завадить. У особистих стосунках Шольца та Макрона для нас проблеми немає. Реальна для нас проблема - у США та американському Конгресі", - зазначив політолог.

Суперечка між Макроном та Шольцем

Нещодавно Bloomberg заявило, що президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц не ладнають між собою. За даними видання, Макрон бачить Шольца як лідера без сміливості та амбіцій, а у Берліні президента Франції сприймають як монархічного діяча, який краще вміє видавати грандіозні бачення, ніж реалізовувати їх.

Те, що Шольц з Макроном не ладнають, визнали в розмові з Bloomberg і близькі помічники німецького канцлера. Там Макрона сприймають як монархічного діяча, який вміє лише видавати грандіозні бачення, ніж реалізовувати їх.

Напруження між канцлером Німеччини та президентом Франції викликає занепокоєння серед німецьких соціал-демократів. Так, в партії Шольца попередили, що така суперечка небезпечна для України.