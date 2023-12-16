Не можна відкладати до закінчення війни вирішення проблем пенсійної системи, - експерт

Якщо закривати очі на проблеми нашої пенсійної системи і перекладати вирішення у далеку шухляду, то і на наступні покоління українців чекають злидні у старості.

«Спочатку ти працюєш на державу, а потім вона годує тебе. Це аксіома, за якою повинна працювати адекватна пенсійна система. В Україні, на жаль, на більшість сучасних пенсіонерів чекало велике розчарування. Я знаю дуже багатьох літніх людей, які віддали роботі на державу по 30,40, а то і 50 років свого життя, і зараз ледве зводять кінці з кінцями. Можна, звісно, відмахнутись і сказати «цим людям не пощастило жити на зламі епох, це все через інфляцію і низькі зарплати при Союзі, в 90-х» і багато іншого», - каже експерт.

Втім, на його думку, проблеми нашої пенсійної системи настільки глибокі, що якщо не змінювати підходи, то нинішні 30-40 річні люди взагалі ризикують лишитись без пенсій.

«Україна зараз активно готується до перемовин про вступ в ЄС. А це означає, що ми маємо уніфікувати наше законодавство до законів Євросоюзу. На жаль, це не гарантує того, що наші пенсії одразу стануть такими ж як європейські. Адже кожна країна-член Союзу проводить власну пенсійну політику», - говорить фахівець.

Однак, він наголошує, що є загальні принципи, яких мають дотримуватися усі держави. Зокрема, гарантувати високий рівень соціального захисту та адекватність пенсій. Щоб це забезпечити - країни обмінюються досвідом, успішними практиками.

«Ні для кого не секрет, що пенсії в Європі значно вищі, ніж у нас. І питання не тільки в тому, що там зарплати, від яких вони залежать, більші. Просто, коли пенсійна система ефективна, це дозволяє людині отримати більшу частку своїх попередніх доходів, ніж при «зрівнялівці», - розповідає Олександр Колесніков.

За його словами, те, що всі пенсіонери в Європі живуть безтурботною старістю – це міф. Станом на 2018 рік бідність загрожувала для 15% людей старше 65 років.

«Справа в тому, що у більшості країн ЄС досить жорсткі умови, які потрібно виконати, щоб не переживати за фінансовий стан у старості. Принцип «спочатку ти працюєш на державу, а потім вона годує тебе» там дійсно працює. Приміром, такі країни як Данія, Ісландія, Норвегія, Швеція мають обов'язкову накопичувальну систему, а Італія, Норвегія – умовно-накопичувальну», - каже фахівець.

Він підкреслив, що у країнах ЄС, які лідирують у пенсійних рейтингах, охоплення загальнообов’язковою пенсійною системою становить від 88% у Нідерландах до 93% у Фінляндії. У нас цей показник всього 60%.

«Якщо подивитись на середньостатистичного українського пенсіонера, то це жінка з очікуваною тривалістю життя 75 років. Це набагато менше, ніж в розвинених країнах. А середня пенсія у нас, як ви знаєте, всього 5350 грн або ж менше 150 доларів. А половина пенсіонерів живуть за виплати набагато менші навіть від цього. Для прикладу в Німеччині середньостатистичний пенсіонер, теж жінка, але з середньою тривалістю життя 82,4 роки і пенсією 782 євро. У Франції середня очікувана тривалість життя – 84,5 роки. Середній розмір пенсії – 1,4 тисячі євро», - говорить Олександр Колесніков.

Він зауважив, що загалом, у 27 країнах Європейського Союзу зараз середній вік виходу на пенсію становить 64,3 років для чоловіків і 63,5 років для жінок.

«Цікаво, що у Данії, Італії, Нідерландах, Португалії і Фінляндії пенсійний вік зростає автоматично при зростанні очікуваної тривалості життя населення. Коли нам сьогодні говорять, що потрібно підвищувати пенсійний вік, бо це загальноєвропейська практика, то треба не забувати, що при цьому повинна зростати і якість та тривалість життя людини. Інакше виникає логічне питання: «а жити для себе, коли і за що?», - говорить експерт.

На його думку, якщо держава прагне, щоб людина йшла на пенсію якомога пізніше, то і у віці 60+ вона повинна мати змогу працювати на достойній роботі з гідною зарплатнею. А не «досиджувати» десь вахтером чи прибиральницею, щоб добрати страховий стаж, як це часто буває у нас. Бо коли ти «у віці» твої резюме навіть не розглядають.

«І у питанні подолання тіньової економіки, і у зміні філософії роботодавців на таку, де не буде місця віковій дискримінації - немає простого рішення, але його потрібно шукати і шукати уже зараз. Ми маємо думати не тільки про те, чим латати дірки Пенсійного фонду, але і як забезпечити гідне життя тим, хто йтиме на пенсію у майбутньому. І приклад європейських країн показує, що ефективна пенсійна система можлива лише при ефективній економіці», - наголосив експерт.