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Путін отримає вигоду з теракту в Москві, - німецький політолог

24 марта, 13:00  Политическая  Украина

Володимир Путін отримає вигоду з теракту, який стався в концертному залі "Крокус Сіті Хол", незважаючи на провал спецслужб.

Таку думку висловив німецький політолог Томас Ягер, пише Bild

"Якщо "Ісламська держава" (ІД) несе відповідальність за теракт у Москві, то це, перш за все, провал російських служб. Вони не змогли усунути небезпеку, хоча їх попереджали. Сам Путін відкинув попередження, розцінивши його як дезінформацію", - сказав професор міжнародної політики та зовнішньої політики в Кельнському університеті Томас Ягер.

Експерт висловив думку, що навіть у такому разі російська влада зможе обернути теракт на свою користь.

"З політичної точки зору теракт вигідний Путіну, оскільки дає змогу посилити захист і ще більше контролювати внутрішню ситуацію. У підсумку він отримує вигоду з кожної терористичної ситуації в Росії", - підкреслив Ягер.

Теракт у Москві

Увечері 22 березня в московському концертному залі "Крокус Сіті Хол" невідомі відкрили стрілянину по людях, а потім підпалили будівлю. За останніми даними, внаслідок цього теракту загинуло понад 100 осіб.

Через добу Путін у зверненны до росіян офіційно переклав відповідальність за теракт у "Крокусі" на Україну. Він сказав, що РФ затримала у цій справі 11 осіб, і що є дані про те, що нібито ті намагалися після теракту втекти в Україну.

Українська влада і силові структури одразу ж заявили, що не причетні до цієї події. Україна і світ вважають, що подібними звинуваченнями Путін прагне організувати в країні нову хвилю мобілізації.

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