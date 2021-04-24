Виступ Зеленського - заочний діалог з російською владою, - політолог

Відеозвернення Зеленського точно не випадково вийшло напередодні наміченого на 21 квітня звернення президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів. Про це розповів політолог Олексій Якубін.
"Те, що говорив Зеленський, ті посили, з якими виступав — це, фактично, спроба включитися в інформаційний фон, який створює майбутнє путінське послання. Такий собі заочний діалог з російською владою, яка останнім часом демонстративно ігнорує спроби офіційного Києва вести діалог. У цьому сенсі показовими є переговори глав нормандського формату в форматі "троє без одного". Франція, Німеччина і Росія. Або Франція, Німеччина і Україна. Але без варіанту, де є і РФ, і Україна. У Кремлі тим самим показують, що не готові говорити з Зеленським, тому що вважають, ніби Україна не виконала взяті на себе раніше зобов'язання щодо кейса Донбасу", — зазначає Олексій Якубін, пише Comments.ua.
На його думку, в РФ відповідати на ці посили будуть загальними фразами, без вказівки на адресата. Із серії "в (на) Україні говорять". Щоб не вступати в дискусію. Також експерт наголошує, що, попри явну прив'язку до послання Путіна, відеозвернення Зеленського було в основному розраховане на внутрішню аудиторію. І навряд чи принесло заспокоєння суспільства.
"Звучали мілітарні фрази, моменти, що, в разі чого, ми готові до мобілізації, до війни. Більш того, Зеленський підписав закон, який передбачає призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації, — акцентує політолог. — З моєї точки зору це виступ Зеленського — точно не той, який хотів би побачити його виборець у 2019-му. Люди, голосуючи за Зеленського, розраховували на швидкий мир, а отримали мілітарну риторику".
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