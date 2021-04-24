КИЕВ
03:26 		Брюссель
02:26
Москва
04:26
Суббота, 24 апреля 2021

Новости

23 апреля, 17:00  Социальная  Украина
1 млн дерев за 1 день у 100 країнах світу: Україна встановила рекорд
23 апреля, 15:00  Экономическая  Украина
Лише діалог влади з бізнесом дозволить відбудувати економіку країни, - експерт
23 апреля, 13:00  Политическая  Украина
Путін не сприймає Україну як субєкт для переговорів, - політолог
23 апреля, 11:00  Экономическая  Украина
До кінця року понад 1 млн українців вперше отримають оптичний інтернет
23 апреля, 09:00  Социальная  Украина
На Великдень не планується додаткових карантинних обмежень, - Степанов
22 апреля, 17:00  Политическая  Украина
Рейтинг SOCIS: які партії проходять до Ради
22 апреля, 15:00  Экономическая  Украина
В Україні будуватимуть перший сміттєпереробний завод
22 апреля, 13:00  Политическая  Украина
Представники України, Польщі та Литви засудили агресивні дії Росії
22 апреля, 11:00  Экономическая  Украина
Українці зможуть вести господарство на присадибних ділянках: подробиці
22 апреля, 09:00  Социальная  Украина
Пенсіонер має обирати сам, де отримувати пенсію, - експерт
Все Новости
Прислать новость


Виступ Зеленського - заочний діалог з російською владою, - політолог

21 апреля, 15:00  Политическая  Украина

Відеозвернення Зеленського точно не випадково вийшло напередодні наміченого на 21 квітня звернення президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів. Про це розповів політолог Олексій Якубін.

Відеозвернення Зеленського точно не випадково вийшло напередодні наміченого на 21 квітня звернення президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів. Про це розповів політолог Олексій Якубін.

"Те, що говорив Зеленський, ті посили, з якими виступав — це, фактично, спроба включитися в інформаційний фон, який створює майбутнє путінське послання. Такий собі заочний діалог з російською владою, яка останнім часом демонстративно ігнорує спроби офіційного Києва вести діалог. У цьому сенсі показовими є переговори глав нормандського формату в форматі "троє без одного". Франція, Німеччина і Росія. Або Франція, Німеччина і Україна. Але без варіанту, де є і РФ, і Україна. У Кремлі тим самим показують, що не готові говорити з Зеленським, тому що вважають, ніби Україна не виконала взяті на себе раніше зобов'язання щодо кейса Донбасу", — зазначає Олексій Якубінпише Comments.ua.

 

На його думку, в РФ відповідати на ці посили будуть загальними фразами, без вказівки на адресата. Із серії "в (на) Україні говорять". Щоб не вступати в дискусію. Також експерт наголошує, що, попри явну прив'язку до послання Путіна, відеозвернення Зеленського було в основному розраховане на внутрішню аудиторію. І навряд чи принесло заспокоєння суспільства.

 

"Звучали мілітарні фрази, моменти, що, в разі чого, ми готові до мобілізації, до війни. Більш того, Зеленський підписав закон, який передбачає призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації, — акцентує політолог. — З моєї точки зору це виступ Зеленського — точно не той, який хотів би побачити його виборець у 2019-му. Люди, голосуючи за Зеленського, розраховували на швидкий мир, а отримали мілітарну риторику".

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу