Виступ Зеленського - заочний діалог з російською владою, - політолог

"Те, що говорив Зеленський, ті посили, з якими виступав — це, фактично, спроба включитися в інформаційний фон, який створює майбутнє путінське послання. Такий собі заочний діалог з російською владою, яка останнім часом демонстративно ігнорує спроби офіційного Києва вести діалог. У цьому сенсі показовими є переговори глав нормандського формату в форматі "троє без одного". Франція, Німеччина і Росія. Або Франція, Німеччина і Україна. Але без варіанту, де є і РФ, і Україна. У Кремлі тим самим показують, що не готові говорити з Зеленським, тому що вважають, ніби Україна не виконала взяті на себе раніше зобов'язання щодо кейса Донбасу", — зазначає Олексій Якубін, пише Comments.ua.

На його думку, в РФ відповідати на ці посили будуть загальними фразами, без вказівки на адресата. Із серії "в (на) Україні говорять". Щоб не вступати в дискусію. Також експерт наголошує, що, попри явну прив'язку до послання Путіна, відеозвернення Зеленського було в основному розраховане на внутрішню аудиторію. І навряд чи принесло заспокоєння суспільства.

"Звучали мілітарні фрази, моменти, що, в разі чого, ми готові до мобілізації, до війни. Більш того, Зеленський підписав закон, який передбачає призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації, — акцентує політолог. — З моєї точки зору це виступ Зеленського — точно не той, який хотів би побачити його виборець у 2019-му. Люди, голосуючи за Зеленського, розраховували на швидкий мир, а отримали мілітарну риторику".