Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув військовий, - штаб ООС

На Донбасі активізувались ворожі снайпери. Окупанти 7 разів порушили «режим тиші». Стріляли з гранатометів, БМП та кулеметів. Один наш захисник загинув. Про це повідомили в штабі ООС.

"17 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів", - сказано в повідомлені.





В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів:

двічі поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поряд населеного пункту Травневе – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.





Два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД":

в районі населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

поряд Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомету та снайперського вогню.





Вчора, 17 грудня, внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.





З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає