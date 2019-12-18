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Среда, 18 декабря 2019

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Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув військовий, - штаб ООС

08:30  Социальная  Украина

На Донбасі активізувались ворожі снайпери. Окупанти 7 разів порушили «режим тиші». Стріляли з гранатометів, БМП та кулеметів. Один наш захисник загинув. Про це повідомили в штабі ООС.

 

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"17 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів", - сказано в повідомлені. 


В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів:

двічі поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поряд населеного пункту Травневе – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.


Два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД":

в районі населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

поряд Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомету та снайперського вогню.


Вчора, 17 грудня, внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.


З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає

 

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