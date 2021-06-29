Створення «Президентського університету» неоднозначне, - політолог

Створення "Президентського університету" неоднозначне, адже не зрозуміло як ця ідея буде втілена в життя. Тому однозначно оцінювати цю ідею президента поки рано.

"Якщо ж говорити в загальних рисах, я не бачу нічого поганого у створенні нового вищого навчального закладу під патронажем президента. Навчання, як відомо — світло. Однак насторожує той список спеціальностей, які були озвучені в повідомленнях про плани із створення даного університету. Кібербезпека, нано- та біотехнології — це, звичайно, добре. Але як на мене, основна галузь, над підготовкою кадрів для якої варто було б задуматися президенту — це держуправління", — розповів політолог Данило Богатирьов, пише Comments.ua.

Він звертає увагу, що, незважаючи на велику кількість чиновників в Україні, грамотних і по-справжньому добре підготовлених фахівців серед них — мало.

"Частково, саме тому наш держапарат такий неефективний. Створення під егідою президента ВНЗ, який давав би фундаментальну і якісну підготовку в галузі сучасного держуправління, могло б виправити цю ситуацію", — резюмує експерт.