"Укрзалізниця" відновлює сполучення з Австрією та Угорщиною: названо деталі

"Укрзалізниця" відновлює сполучення з двома країнами Європейського Союзу: Австрією та Угорщиною. Перший рейс "Київ-Відень" відправиться зі столичного вокзалу у вівторок, 1 червня.

В "Укрзалізниці" зазначають, що відкриття кордонів для поїздів стало можливим завдяки стабілізації ситуації з Covid-19, пише Мета.

З Києва поїзд відправлятиметься о 14:07. О 8:20 наступного дня він перебуватиме в Будапешт, а о 11:21 — в австрійську столицю. У зворотному напрямку (з 2 червня) поїзд відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня.

Пресслужба "Укрзалізниці" зазначає, що правила в'їзду українських громадян на територію Австрії і Угорщини можна дізнатися на сайтах посольств цих країн.