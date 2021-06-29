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"Укрзалізниця" відновлює сполучення з Австрією та Угорщиною: названо деталі

31 мая, 11:00  Социальная  Украина

"Укрзалізниця" відновлює сполучення з двома країнами Європейського Союзу: Австрією та Угорщиною. Перший рейс "Київ-Відень" відправиться зі столичного вокзалу у вівторок, 1 червня. 

"Укрзалізниця" відновлює сполучення з двома країнами Європейського Союзу: Австрією та Угорщиною. Перший рейс "Київ-Відень" відправиться зі столичного вокзалу у вівторок, 1 червня.

В "Укрзалізниці" зазначають, що відкриття кордонів для поїздів стало можливим завдяки стабілізації ситуації з Covid-19пише Мета.

 

З Києва поїзд відправлятиметься о 14:07. О 8:20 наступного дня він перебуватиме в Будапешт, а о 11:21 — в австрійську столицю. У зворотному напрямку (з 2 червня) поїзд відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня.

 

Пресслужба "Укрзалізниці" зазначає, що правила в'їзду українських громадян на територію Австрії і Угорщини можна дізнатися на сайтах посольств цих країн.

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