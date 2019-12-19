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Четверг, 19 декабря 2019

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На залізничній станції «Львів» працюватиме міжнародний пункт контролю з Польщею

18 декабря, 15:00  Социальная  Украина

 

Прикордонний та митний контроль відбуватиметься під час руху поїздів. Це зменшить  час очікування перетину кордону  для пасажирів. Відповідне рішення   прийняли на засіданні Кабінету Міністрів України 18 грудня.

 

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Уряд відкрив міжнародний пункт контролю через державний кордон на залізничній станції «Львів» для залізничного пасажирського сполучення з Польщею.

 

 

Пункт пропуску функціонуватиме постійно та цілодобово. Відкриття пункту пропуску - це результат успішності пілотного проекту на потягах «Інтерсіті+» сполученням «Київ-Львів-Перемишль» під час його руху між станціями «Львів» і «Мостиська-2» та у зворотному напрямку.

 

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