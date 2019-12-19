На залізничній станції «Львів» працюватиме міжнародний пункт контролю з Польщею

Прикордонний та митний контроль відбуватиметься під час руху поїздів. Це зменшить час очікування перетину кордону для пасажирів. Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабінету Міністрів України 18 грудня.

Уряд відкрив міжнародний пункт контролю через державний кордон на залізничній станції «Львів» для залізничного пасажирського сполучення з Польщею.

Пункт пропуску функціонуватиме постійно та цілодобово. Відкриття пункту пропуску - це результат успішності пілотного проекту на потягах «Інтерсіті+» сполученням «Київ-Львів-Перемишль» під час його руху між станціями «Львів» і «Мостиська-2» та у зворотному напрямку.