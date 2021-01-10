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Протести ФОПів – досить неприємний і тривожний сигнал для Володимира Зеленського, - Золотарьов

25 декабря, 09:00  Политическая  Украина

 

Найголовнішими негативними подіями цього року стала важка пандемія коронавірусу і посилення протестних настроїв у суспільстві.  А серед позитивних місцеві вибори і тривале перемир’я на Донбасі. Про  це розповів політолог, керівник аналітичного Центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов.

 

Протести ФОПів, політолог, Андрій Золотарьов, головні події року, останні рейтинги, падіння рейтингу слуг

 

Експерт підтвердив суттєве падіння рейтингу президента Володимира Зеленського у році, що минає. Водночас, він назвав його відносним, оскільки хоча популярність глави держави і знизилася, порівняно з 2019-м роком, він як і раніше залишається політиком №1 в Україні – якби найближчої неділі відбулися президентські вибори, Зеленський б їх виграв.

 

Найголовнішою подією року, політолог вважає місцеві вибори.

 «Вибори пройшли у відведений термін, хоча рік тому були пропозиції провести їх достроково. Гадаю, дострокові вибори показали б зовсім інший результат. Але маємо те, що маємо – суттєве посилення політичних амбіцій регіональних еліт, конфлікт між Києвом і регіонами, а також необхідність влади домовлятися з регіональними елітами. Саме це багато в чому визначить політику 2021-го року. Восени ми отримали зовсім іншу політичну реальність, ніж ту, яку здобули за підсумками виборів до Верховної Ради», - каже він в коментарі інтернет-виданню UA.News.

 

Ще однією важливою подією 2020 року, аналітик вважає встановлення балансу між двома олігархами – Ігорем Коломойським та Рінатом Ахметовим. Експерт звернув увагу на дуже показове голосування за держбюджет-2021, і пояснив це тим, що Офіс президента зміг вибудувати ефективну комунікацію як з орієнтованою на президента частиною «Слуги народу», так і з орієнтованими на олігархів депутатськими групами.

 

Крім того, Андрій Золотарьов відзначив посилення фактору протестних настроїв у суспільстві, яскравим прикладом чого є нинішні протести підприємців у центрі Києва.

 

«Починаючи з осені ми бачимо спробу дестабілізувати ситуацію протестами. Якщо відкинути емуляцію протестів, які ми раніше спостерігали у виконанні прихильників Петра Порошенка, то актуальна ситуація з фізичними особами-підприємцями досить серйозна. Вона багато в чому є наслідком як помилок, так і технологічної спроби загасити протестну хвилю. Протести ФОП – досить неприємний і тривожний сигнал для Володимира Зеленського, адже конфлікт з підприємцями явно не входив у плани президента»

 

Серед досягнень влади у році, що минає, експерт відзначив запровадження і тривале дотримання всеосяжного перемир’я на Донбасі. Політолог переконаний, що процес Мінських переговорів, скоріш за все, «ляже в холодильник», але наголосив на важливості якщо не встановлення остаточного миру, то хоча б збереження «тривалого безпрецедентно тривалого перемир’я», що спостерігається сьогодні.

 

Водночас, найбільш неприємною подією року, що минає, аналітик вважає «чорного лебедя» у вигляді COVID-19, який «змішав усі плани».

 

 

 

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