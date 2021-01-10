Протести ФОПів – досить неприємний і тривожний сигнал для Володимира Зеленського, - Золотарьов

Найголовнішими негативними подіями цього року стала важка пандемія коронавірусу і посилення протестних настроїв у суспільстві. А серед позитивних місцеві вибори і тривале перемир’я на Донбасі. Про це розповів політолог, керівник аналітичного Центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов.

Експерт підтвердив суттєве падіння рейтингу президента Володимира Зеленського у році, що минає. Водночас, він назвав його відносним, оскільки хоча популярність глави держави і знизилася, порівняно з 2019-м роком, він як і раніше залишається політиком №1 в Україні – якби найближчої неділі відбулися президентські вибори, Зеленський б їх виграв.

Найголовнішою подією року, політолог вважає місцеві вибори.

«Вибори пройшли у відведений термін, хоча рік тому були пропозиції провести їх достроково. Гадаю, дострокові вибори показали б зовсім інший результат. Але маємо те, що маємо – суттєве посилення політичних амбіцій регіональних еліт, конфлікт між Києвом і регіонами, а також необхідність влади домовлятися з регіональними елітами. Саме це багато в чому визначить політику 2021-го року. Восени ми отримали зовсім іншу політичну реальність, ніж ту, яку здобули за підсумками виборів до Верховної Ради», - каже він в коментарі інтернет-виданню UA.News.

Ще однією важливою подією 2020 року, аналітик вважає встановлення балансу між двома олігархами – Ігорем Коломойським та Рінатом Ахметовим. Експерт звернув увагу на дуже показове голосування за держбюджет-2021, і пояснив це тим, що Офіс президента зміг вибудувати ефективну комунікацію як з орієнтованою на президента частиною «Слуги народу», так і з орієнтованими на олігархів депутатськими групами.

Крім того, Андрій Золотарьов відзначив посилення фактору протестних настроїв у суспільстві, яскравим прикладом чого є нинішні протести підприємців у центрі Києва.

«Починаючи з осені ми бачимо спробу дестабілізувати ситуацію протестами. Якщо відкинути емуляцію протестів, які ми раніше спостерігали у виконанні прихильників Петра Порошенка, то актуальна ситуація з фізичними особами-підприємцями досить серйозна. Вона багато в чому є наслідком як помилок, так і технологічної спроби загасити протестну хвилю. Протести ФОП – досить неприємний і тривожний сигнал для Володимира Зеленського, адже конфлікт з підприємцями явно не входив у плани президента»

Серед досягнень влади у році, що минає, експерт відзначив запровадження і тривале дотримання всеосяжного перемир’я на Донбасі. Політолог переконаний, що процес Мінських переговорів, скоріш за все, «ляже в холодильник», але наголосив на важливості якщо не встановлення остаточного миру, то хоча б збереження «тривалого безпрецедентно тривалого перемир’я», що спостерігається сьогодні.

Водночас, найбільш неприємною подією року, що минає, аналітик вважає «чорного лебедя» у вигляді COVID-19, який «змішав усі плани».