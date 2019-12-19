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Справа Шеремети: в Нацполіції кажуть, що перед обшуком у Антоненко з квартири винесли міну

11:10  Политическая  Украина

 

В Нацполіції повідомляють, що наче б то перед обшуком у квартирі підозрюваний в вбивстві Павла Шеремети  Антоненко попросив брата дружини винести з помешкання міну.

 

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«Боєприпас вилучили в офісному приміщенні, розміщеному на першому поверсі будинку, де мешкав Андрій Антоненко разом із дружиною та її братом. Призначена комплексна експертиза», - сказано в повідомлені.

                        

У рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці отримали інформацію про те, що підозрюваний попросив забрати із шафи пакунок.

 

Поліцейські встановили хронологію подій: скориставшись своїм правом зателефонувати адвокату, Андрій Антоненко о 15:10 надіслав повідомлення невідомій особі із проханням забрати пакунок у шафі, о 15:12 написав пост у соціальній мережі про своє затримання, а о 15:14 зателефонував родичу, щоби впевнитися, чи він забрав річ із квартири.

 

13 грудня 2019 року слідчі провели  невідкладні слідчі дії. У результаті під час обшуку в офісі, що розміщений на першому поверсі будинку, де мешкав підозрюваний,  виявили предмет, схожий на протипіхотну міну МОН-50.

Очевидці у своїх поясненнях вказали, що сусід із третього поверху (брат дружини Антоненка, який проживає спільно із ним) залишив на зберігання предмет, назвавши його роутером. Вказаний предмет був захований у купюроприймач терміналу.

 

Призначена комплексна експертиза, у тому числі молекулярна.

 

Нагадаємо, як повідомляли в Нацполіції слідчі надали представнику сторони захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком тих, розголошення яких може завадити проведенню розслідування.

 

 

Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.

 

Розгляд апеляції Дугарь перенесли на 8 січня. 

 

Адвокат підозрюваної в закладені вибухівки в авто, в якому загинув журналіст, Юлії Кузьменко Владислав Добош оприлюднив скріншоти її переписки в Facebook messenger, зроблені напередодні вбивства, які суперечать даним слідства. 

 

 

 

 Слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремети атовців і волонтерів.

 

 Основною версією вбивства поліція називає дестабілізацію в Україні.

 

 

12 грудня Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети.

 

 

 

 

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