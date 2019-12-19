Справа Шеремети: в Нацполіції кажуть, що перед обшуком у Антоненко з квартири винесли міну

В Нацполіції повідомляють, що наче б то перед обшуком у квартирі підозрюваний в вбивстві Павла Шеремети Антоненко попросив брата дружини винести з помешкання міну.

«Боєприпас вилучили в офісному приміщенні, розміщеному на першому поверсі будинку, де мешкав Андрій Антоненко разом із дружиною та її братом. Призначена комплексна експертиза», - сказано в повідомлені.

У рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці отримали інформацію про те, що підозрюваний попросив забрати із шафи пакунок.

Поліцейські встановили хронологію подій: скориставшись своїм правом зателефонувати адвокату, Андрій Антоненко о 15:10 надіслав повідомлення невідомій особі із проханням забрати пакунок у шафі, о 15:12 написав пост у соціальній мережі про своє затримання, а о 15:14 зателефонував родичу, щоби впевнитися, чи він забрав річ із квартири.

13 грудня 2019 року слідчі провели невідкладні слідчі дії. У результаті під час обшуку в офісі, що розміщений на першому поверсі будинку, де мешкав підозрюваний, виявили предмет, схожий на протипіхотну міну МОН-50.

Очевидці у своїх поясненнях вказали, що сусід із третього поверху (брат дружини Антоненка, який проживає спільно із ним) залишив на зберігання предмет, назвавши його роутером. Вказаний предмет був захований у купюроприймач терміналу.

Призначена комплексна експертиза, у тому числі молекулярна.

Нагадаємо, як повідомляли в Нацполіції слідчі надали представнику сторони захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком тих, розголошення яких може завадити проведенню розслідування.

Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.

Розгляд апеляції Дугарь перенесли на 8 січня.

Адвокат підозрюваної в закладені вибухівки в авто, в якому загинув журналіст, Юлії Кузьменко Владислав Добош оприлюднив скріншоти її переписки в Facebook messenger, зроблені напередодні вбивства, які суперечать даним слідства.

Слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремети атовців і волонтерів.

Основною версією вбивства поліція називає дестабілізацію в Україні.

12 грудня Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети.