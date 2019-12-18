Головна версія вбивства Шеремети – дестабілізація в Україні

Однією з головних версій вбивства журналіста Павла Шеремети влітку 2016 року слідство вважає дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні через знищення відомої людини. Про це на про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль.

У причетності до вбивства журналіста слідство підозрює п'ятьох осіб.





За словами Коваля, слідство провело понад 800 виїмок документів та інформації, допитало більш як 3 тис. 700 осіб, провело 47 різноманітних експертиз, відпрацювало 577 будинків та 4,3 тис. квартир, дослідило відеозаписи з 221 камер відеоспостереження. Експертизи та інші зібрані дані дають підстави об'єктивно підозрювати у виконанні вбивства Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко (псевдонім "Лиса"), Яну Дугарь та подружжя Інни ("Пума") та Владислава ("Буча") Грищенків.

За даними слідства, Дугарь здійснювала розвідку поблизу місця вчинення злочину, у Кузьменко та Антоненка були вимкнені телефони у ніч перед вбивством Шеремета, а Владислав Грищенко є спеціалістом з мінновибухової справи та фігурує у справі про замах на вбивство за допомогою вибухового пристрою іншої особи.

Як ми раніше повідомляли, 12 грудня мінстра МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети.