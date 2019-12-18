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Головна версія вбивства Шеремети – дестабілізація в Україні

12 декабря, 18:00  Политическая  Украина

 

Однією з головних версій вбивства журналіста Павла Шеремети влітку 2016 року  слідство вважає дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні через знищення відомої людини. Про це на про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль.

 

Павло Шеремета, вбивство Шеремети, арсен Аваков, поліція, МВС, ГПУ, Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко, "Лиса", Яна Дугар, подружжя Інни Владислава Грищенків, "Пума" та "Буча".

 

У причетності до вбивства журналіста слідство підозрює п'ятьох осіб.


За словами Коваля, слідство провело понад 800 виїмок документів та інформації, допитало більш як 3 тис. 700 осіб, провело 47 різноманітних експертиз, відпрацювало 577 будинків та 4,3 тис. квартир, дослідило відеозаписи з 221 камер відеоспостереження. Експертизи та інші зібрані дані дають підстави об'єктивно підозрювати у виконанні вбивства Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко (псевдонім "Лиса"), Яну Дугарь та подружжя Інни ("Пума") та Владислава ("Буча") Грищенків.

 

За даними слідства, Дугарь здійснювала розвідку поблизу місця вчинення злочину, у Кузьменко та Антоненка були вимкнені телефони у ніч перед вбивством Шеремета, а Владислав Грищенко є спеціалістом з мінновибухової справи та фігурує у справі про замах на вбивство за допомогою вибухового пристрою іншої особи.

Як ми раніше повідомляли, 12 грудня мінстра МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети. 

 

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