Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети

Підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети затримано. Їм оголошують підозру. Про це повідомив міністр МВС Арсен Аваков.

«Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи», - написав Аваков в ФБ.





За його словами, у справі про вбивство Павла Шеремета тривають активні слідчі дії, суд незабаром обере підозрюваним запобіжні заходи.

«Але, враховуючи суспільне значення цієї справи, ми проведемо терміновий брифінг,надамо всю можливу інформацію про хід розслідування», - зазначив Арсен Аваков.





Брифінг відбудеться о 16.30-17.00 в приміщенні МВС.