КИЕВ
14:31 		Брюссель
13:31
Москва
15:31
Среда, 18 декабря 2019

Новости

14:00  Экономическая  Украина
Зеленський: питання продажу землі іноземцям буде винесене на референдум уже після відкриття ринку
13:10  Политическая  Украина
Вбивство Шеремети: апеляцію Дугарь розглянуть 8 січня
13:00  Социальная  Украина
12 в’язнів загинули внаслідок стрілянини в панамській в’язниці
12:00  Социальная  Украина
У Франції демонстрантів розганяли слізогінним газом
11:00  Социальная  Украина
Вбивство сина Соболєва: в організації замаху підозрюють 25-річного громадянина Росії
10:30  Политическая  Украина
Контррозвідка викрила у 2019 році 17 агентів спецслужб іноземних держав, - СБУ
10:00  Социальная  Украина
Новосад: ЄС планує збільшити фінансування Програму обміну студентами та викладачами Еразмус+
09:00  Экономическая  Украина
Гончарук анонсував старт нового оператора ГТС в січні 2020 року
08:30  Социальная  Украина
Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув військовий, - штаб ООС
08:00  Социальная  Украина
Корпорації США звинуватили в експлуатації дитячої праці
Все Новости
Прислать новость


Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети

12 декабря, 15:50  Политическая  Украина

 

Підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети затримано. Їм оголошують підозру. Про це повідомив міністр МВС Арсен Аваков.

 

Павло Шеремета, вбивство Шеремети, арсен Аваков, поліція, МВС, ГПУ.

 

«Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи», - написав Аваков в ФБ.


За його словами, у  справі про вбивство Павла Шеремета тривають активні слідчі дії, суд незабаром обере підозрюваним запобіжні заходи.

 

«Але, враховуючи суспільне значення цієї справи, ми проведемо терміновий брифінг,надамо всю можливу інформацію про хід розслідування», - зазначив Арсен Аваков.


Брифінг відбудеться о 16.30-17.00 в приміщенні МВС.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу