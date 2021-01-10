Експерти порахували наскільки зростуть пенсії після перерахунку

Добавка до виплат пенсіонерам буде незначною — 100, 200 чи 300 грн. Про це розповіла науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Лідія Ткаченко.

Підвищення пенсій в Україні у 2021 році заплановано провести у п’ять етапів, перерахунок пенсій мав розпочатися вже з 1 січня.

Ткаченко, зокрема, наголосила, що попри таку кількість запланованих підвищень, пенсіонерам не варто очікувати на значне зростання пенсій.

«Добавка буде не така велика насправді», — зазначила вона в ефірі «Українського радіо».

За словами Ткаченко, добавка буде незначною — 100, 200 чи 300 грн.

Ткаченко наголосила, що кожного разу підвищення буде отримувати різна категорія населення.

Буде п’ять видів підвищення, тому що самих підвищень може бути навіть більше, -зазначила Ткаченко. — Зокрема прожитковий мінімум та мінімальна зарплата будуть двічі переглядатися.

Вона зазначила, що один з видів підвищень стосуватиметься людей, які досягли 65-річного віку і мають 30−35 років стажу. Також заплановані:

підвищення прожиткового мінімуму;

підвищення для пенсіонерів, які працюють;

березнева індексація;

додаткова виплата з 1 липня для людей віком 75−80 років.

Водночас Ткаченко зазначила, що в 2021 році не повинно бути ніяких проблем з виплатами пенсій, якщо не трапиться якихось надзвичайних подій.

Не повинно бути таких неприємних подій, які були минулого року, коли, наприклад, не була визначена дата індексації, люди чекали грошей, а потім виявилося, що це не заклали в бюджет, — наголосила вона.