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Експерти порахували наскільки зростуть пенсії після перерахунку

05 января, 18:00  Социальная  Украина

 

Добавка до виплат пенсіонерам  буде незначною — 100, 200 чи 300 грн. Про це розповіла науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Лідія Ткаченко.

 

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Підвищення пенсій в Україні у 2021 році заплановано провести у п’ять етапів, перерахунок пенсій мав розпочатися вже з 1 січня.

 

Ткаченко, зокрема, наголосила, що попри таку кількість запланованих підвищень, пенсіонерам не варто очікувати на значне зростання пенсій.

 

«Добавка буде не така велика насправді», — зазначила вона в ефірі «Українського радіо».

 

За словами Ткаченко, добавка буде незначною — 100, 200 чи 300 грн.

 

Ткаченко наголосила, що кожного разу підвищення буде отримувати різна категорія населення.

 

Буде п’ять видів підвищення, тому що самих підвищень може бути навіть більше, -зазначила Ткаченко. — Зокрема прожитковий мінімум та мінімальна зарплата будуть двічі переглядатися.

 

Вона зазначила, що один з видів підвищень стосуватиметься людей, які досягли 65-річного віку і мають 30−35 років стажу. Також заплановані:

 

  • підвищення прожиткового мінімуму;
  • підвищення для пенсіонерів, які працюють;
  • березнева індексація;
  • додаткова виплата з 1 липня для людей віком 75−80 років.

 

Водночас Ткаченко зазначила, що в 2021 році не повинно бути ніяких проблем з виплатами пенсій, якщо не трапиться якихось надзвичайних подій.

 

 

Не повинно бути таких неприємних подій, які були минулого року, коли, наприклад, не була визначена дата індексації, люди чекали грошей, а потім виявилося, що це не заклали в бюджет, — наголосила вона.

 

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