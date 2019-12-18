Справа Шеремета: Дугарь відпустили під домашній арешт (ВІДЕО)

Військового медика Яну Дугарь, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році відпустили під цілодобовий домашній арешт. Запобіжний захід обрав Печерський районний суд Києва.

Її зобов’язали до 8 лютого 2020 року не залишати місце проживання, прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, здати документи для виїзду за кордон.

Адвокати збираються оскаржити рішення суду. Вони заперечують провину своєї підзахисної.

Нагадаємо, як ми повідомляли у шоумена Антіна Мухарського пройшли обшуки, він повязує їх зі справи Шеремети.

Слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремети атовців і волонтерів.

Основною версією вбивства поліція називає дестабілізацію в Україні.

12 грудня Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети.