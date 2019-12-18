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Справа Шеремета: Дугарь відпустили під домашній арешт (ВІДЕО)

13 декабря, 15:30  Политическая  Украина

 

Військового медика Яну Дугарь, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році відпустили під цілодобовий домашній арешт. Запобіжний захід обрав Печерський районний суд Києва.

 

Павло Шеремета, вбивство Шеремети, арсен Аваков, поліція, МВС, ГПУ, Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко, "Лиса", Яна Дугар, подружжя Інни Владислава Грищенків, "Пума" та "Буча", Антін Мухарський, обшуки, квартира на Подолі.

 

Її зобов’язали до 8 лютого 2020 року не залишати місце проживання, прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, здати документи для виїзду за кордон.

 

Адвокати  збираються оскаржити рішення суду. Вони заперечують провину своєї підзахисної.

 

Нагадаємо, як ми повідомляли у шоумена Антіна Мухарського пройшли обшуки, він повязує їх зі справи Шеремети.

 

Слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремети атовців і волонтерів.

 

Основною версією вбивства поліція називає дестабілізацію в Україні.

 

 

12 грудня Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети.

 

 

 

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