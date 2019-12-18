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Обшуки у Мухарського: спецназ не пред’явив жодних документів (ВІДЕО)

13 декабря, 14:48  Политическая  Украина

 

Не пред’явили жодних документів і поклали на підлогу 4 людей.  Шоумен Антін Мухарський розповів подробиці нічного обшуку у його квартирі на Подолі, де живуть орендарі.  Відповідне відеозвернення Мухарський оприлюднив у Facebook та ЮТУБ.

 

Павло Шеремета, вбивство Шеремети, арсен Аваков, поліція, МВС, ГПУ, Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко, "Лиса", Яна Дугар, подружжя Інни Владислава Грищенків, "Пума" та "Буча", Антін Мухарський, обшуки, квартира на Подолі.

 

"Сьогодні вночі о 5:30 ранку в мою квартиру на Подолі, яку я здаю в оренду, увірвалися люди в масках, бронежилетах і, виламавши двері, не пред'явивши жодних документів - рішення суду або постанову прокуратури, - поклали на підлогу обличчями донизу 4 людей, вилучивши у них телефони мобільні та всю комп'ютерну техніку. Зараз мої юристи і представники проводять розслідування цього кричущого випадку", - написав Мухарський.

 

Обшук у себе Мухарський пов'язав із затриманнями та обшуками в учасників волонтерського руху в Україні та спротиву російській агресії.

 

"Коли в країні починається справжнє беззаконня, коли в будь-яку квартиру і навіть до вас - тих, хто дивиться це відео, можуть увірватися люди, представники так званих силових структур, це все дуже співпадає з вчорашньою прес-конференцією міністра Авакова, президента і генерального прокурора Рябошапки, які начебто представили якісь обвинувачення людям, долученим до волонтерського руху, руху воїнів і добровольців АТО. Я теж певною мірою долучений до цього руху і навіть нагороджений державними відзнаками і також брав певну участь у подіях на сході в якості митця, волонтера і людини, яка всіляко підтримує опір, і, навіть, в тому числі, збройний опір проти російської агресії, яка досі триває в Україні. Тому буду вас тримати в курсі на цій сторінці. Разом прорвемось, спасібо жителям Кривбаса, ну а далі ви вже знаєте", - додав Мухарський.Обшук може бути пов’язаний зі справою щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибуху в автомобілі.

 

Антін Мухарський 12 грудня написав у Facebook доволі жорсткий пост на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета патріотів

 Нагадаємо, як ми повідомляли слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремети атовців і волонтерів. 

Основною версією вбивства поліція називає дестабілізацію в Україні. 

12 грудня Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети. 

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