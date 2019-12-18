Обшуки у Мухарського: спецназ не пред’явив жодних документів (ВІДЕО)

Не пред’явили жодних документів і поклали на підлогу 4 людей. Шоумен Антін Мухарський розповів подробиці нічного обшуку у його квартирі на Подолі, де живуть орендарі. Відповідне відеозвернення Мухарський оприлюднив у Facebook та ЮТУБ.

"Сьогодні вночі о 5:30 ранку в мою квартиру на Подолі, яку я здаю в оренду, увірвалися люди в масках, бронежилетах і, виламавши двері, не пред'явивши жодних документів - рішення суду або постанову прокуратури, - поклали на підлогу обличчями донизу 4 людей, вилучивши у них телефони мобільні та всю комп'ютерну техніку. Зараз мої юристи і представники проводять розслідування цього кричущого випадку", - написав Мухарський.

Обшук у себе Мухарський пов'язав із затриманнями та обшуками в учасників волонтерського руху в Україні та спротиву російській агресії.

"Коли в країні починається справжнє беззаконня, коли в будь-яку квартиру і навіть до вас - тих, хто дивиться це відео, можуть увірватися люди, представники так званих силових структур, це все дуже співпадає з вчорашньою прес-конференцією міністра Авакова, президента і генерального прокурора Рябошапки, які начебто представили якісь обвинувачення людям, долученим до волонтерського руху, руху воїнів і добровольців АТО. Я теж певною мірою долучений до цього руху і навіть нагороджений державними відзнаками і також брав певну участь у подіях на сході в якості митця, волонтера і людини, яка всіляко підтримує опір, і, навіть, в тому числі, збройний опір проти російської агресії, яка досі триває в Україні. Тому буду вас тримати в курсі на цій сторінці. Разом прорвемось, спасібо жителям Кривбаса, ну а далі ви вже знаєте", - додав Мухарський.Обшук може бути пов’язаний зі справою щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибуху в автомобілі.

Антін Мухарський 12 грудня написав у Facebook доволі жорсткий пост на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета патріотів

Нагадаємо, як ми повідомляли слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремети атовців і волонтерів.

Основною версією вбивства поліція називає дестабілізацію в Україні.

12 грудня Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети.