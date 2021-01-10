Путін посилає сигнал, що тиск на Україну буде збільшений, - Олександр Мусієнко

«З одного боку, це сигнал для України, що Росія буде продовжувати чинити тиск на президента України та українську владу і вимагатиме поступок. Бо, як ми розуміємо, вони мають на увазі не підтримку мирного населення, а підтримку військових, які перебувають на Донбасі», ? сказав Мусієнко у коментарі «Слово і діло».

Мусієнко уточнив, що використовуючи гуманітарну термінологію Кремль «допомагатиме» Донбасу по військовій лінії.

«По-друге, це сигнал, що тиск на Україну буде збільшений. Крім того, Росія сигналізує про те, що російська присутність там буде збільшуватися. Мається на увазі ? військові моменти, забезпечення зброєю тощо. Мирного населення це мало стосується, бо хай там як, багато питань, особливо з підтримки незахищених верств населення, пенсіонерів, бере на себе Україна. Тому за цією заявою, передусім, стоїть сигнал про те, що Росія і надалі буде тиснути на Україну в питанні Донбасу», ? додав він.