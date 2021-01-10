Путін посилає сигнал, що тиск на Україну буде збільшений, - Олександр Мусієнко

Подібними заявами про «нарощення підтримки Донбасу» Кремль подає сигнал про посилення військової присутності на Донбасі. Про це заявив політолог Олександр Мусієнко.
«З одного боку, це сигнал для України, що Росія буде продовжувати чинити тиск на президента України та українську владу і вимагатиме поступок. Бо, як ми розуміємо, вони мають на увазі не підтримку мирного населення, а підтримку військових, які перебувають на Донбасі», ? сказав Мусієнко у коментарі «Слово і діло».
Мусієнко уточнив, що використовуючи гуманітарну термінологію Кремль «допомагатиме» Донбасу по військовій лінії.
«По-друге, це сигнал, що тиск на Україну буде збільшений. Крім того, Росія сигналізує про те, що російська присутність там буде збільшуватися. Мається на увазі ? військові моменти, забезпечення зброєю тощо. Мирного населення це мало стосується, бо хай там як, багато питань, особливо з підтримки незахищених верств населення, пенсіонерів, бере на себе Україна. Тому за цією заявою, передусім, стоїть сигнал про те, що Росія і надалі буде тиснути на Україну в питанні Донбасу», ? додав він.
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