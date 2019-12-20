Стрілянина на Луб’янці: стали відомі подробиці

В результаті стрілянини у Москві біля будівлі ФСБ на Великій Луб'янці в центрі Москви загинув один співробітник ФСБ, ще п'ятеро людей отримали поранення. За офіційною інформацією Слідчого комітету стрілок був один. Він також загинув.

За інформацією російських ЗМІ, увечері 19 грудня біля будівлі ФСБ в Москві влаштував стрілянину та був ліквідований спецназом громадянин РФ 39-річний Євген Манюров. Наразі ця інформація слідчими органами не підтверджена.

За повідомленням Комсомольскої правди, за місцем проживання Манюрова вже пройшли обшуки. Вдома у жителя Подольська виявили цілий арсенал зброї.

«Все зареєстровано офіційно за місцем проживання, всього сім «стволів»: газовий, травматичний, гладкоствольний, нарізний. Поки газовий не знайшли», – повідомив «КП» член слідчої групи.

Як стверджує видання, мати Манюрова повідомила, що останні кілька років він працював відразу в кількох охоронних фірмах, але потім звідусіль звільнився, спілкувався по телефону англійською «з якимись арабами».

Мотиви збройного одноосібного нападу на головний офіс ФСБ в Росії наразі невідомі.

На думку генерал-майора ФСБ у відставці Олександра Михайлова, «метою стрілка-терориста міг бути конкретний співробітник ФСБ».

За інформацією російських ЗМІ, версія теракту викликає сумнів, оскільки бойовики зазвичай вибирають собі менш збройних жертв. До слова – поблизу від будівлі ФСБ на Луб'янці знаходиться головний дитячий магазин країни «Дитячий світ».

Дата теракту також змушує задуматися– все сталося напередодні Дня ФСБ, вважають користувачі соцмереж.

За інформацією з соцмереж, Євген Манюров навчався в Російській академії правосуддя та був слухачем Вищої школи економіки. Займався юридичною діяльністю та проводив консультації, потім почав працювати в охоронних фірмах. Мав спортивну підготовку зі стрільби, займав призові місця на змаганнях в дисципліні «карабін в пістолетному калібрі».

Джерела стверджують, що місяць тому Євген Манюров брав участь у стрілецькому матчі пам'яті підполковника ФСБ Дмитра Розумовського, який загинув при порятунку заручників під час теракту в Беслані.

Нагадаємо, раніше в ФСБ повідомляли, що нападників було троє. Інцидент кваліфікували як теракт.