В мережі з’явилось відео перестрілки в Москві, ФСБ - назвало це терактом (ВІДЕО)

18 грудня в Москві біля будівлі ФСБ на Луб'янці сталася стрілянина. Загинув співробітник ФСБ. Нападників теж ліквідували. Про це повідомили в прес-службі відомства.

"Стрілянина в приймальні ФСБ в Москві за адресою: вул. Кузнецький Міст, д. 23, сталася о 18:10 (за московським часом - прим.ред.). Троє невідомих увірвалися до будівлі приймальні ФСБ і в приміщенні відкрили стрілянину. У перестрілці з охороною приймальні двоє нападників були вбиті. А один із нападників вибіг на вулицю, де продовжив стріляти. Унаслідок був убитий співробітник ДІБДР, який чергував напроти будівлі приймальні", - йдеться у повідомленні.

Згодом у ФСБ уточнили, що загинув співробітник ФСБ.

За даними спецслужби, після цього стрілець пробіг до кінця вулиці приблизно 300 м і, відстрілюючись, повернув на площу Воровського, де забіг до одного з будинків на вулиці Велика Луб'янка і забарикадувався там.

"Звідти він періодично вів вогонь по бійцях ЦСН ФСБ і СЗШР, які прибули на виклик. Під час перестрілки, о 19:15 злочинець був убитий. Особи вбитих встановлюються", - додали у відомстві.

Наразі спецслужби розглядають інцидент як теракт, раніше Слідчий комітет РФ порушив за фактом стрілянини кримінальну справу за ст. 317 КК РФ ("Посягання на життя співробітників правоохоронних).

На відео видно, як люди тікають з місця події.



