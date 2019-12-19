КИЕВ
20:31 		Брюссель
19:31
Москва
21:31
Четверг, 19 декабря 2019

Новости

19:40  Социальная  Украина
В мережі з’явилось відео перестрілки в Москві, ФСБ - назвало це терактом (ВІДЕО)
17:00  Экономическая  Украина
До кінця року за «євробляхи» не штрафуватимуть
16:00  Экономическая  Украина
Новорічний подарунок курцям: з 1 січня різко подорожчають цигарки
14:30  Политическая  Украина
Заворушення в Києві: Нацкорпус перекрив Хрещатик (ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ)
13:00  Экономическая  Украина
У святкові дні банки не працюватимуть
12:00  Социальная  Украина
Рятувальники нагадали, як не зробити зі свят надзвичайну ситуацію
11:10  Политическая  Украина
Справа Шеремети: в Нацполіції кажуть, що перед обшуком у Антоненко з квартири винесли міну
11:00  Экономическая  Украина
Шахтарі отримають зарплату, - Міненерго
10:00  Политическая  Украина
МЗС розраховує, що Червоний Хрест отримає Доступ на Донбас цього тижня
09:00  Политическая  Украина
Трампу оголосили імпічмент, він назвав це «маршем самогубств»
Все Новости
Прислать новость


В мережі з’явилось відео перестрілки в Москві, ФСБ - назвало це терактом (ВІДЕО)

19:40  Социальная  Украина

 

18 грудня в Москві біля будівлі ФСБ на Луб'янці сталася стрілянина. Загинув співробітник ФСБ. Нападників теж ліквідували. Про це повідомили в прес-службі відомства. 

 

 

"Стрілянина в приймальні ФСБ в Москві за адресою: вул. Кузнецький Міст, д. 23, сталася о 18:10 (за московським часом - прим.ред.). Троє невідомих увірвалися до будівлі приймальні ФСБ і в приміщенні відкрили стрілянину. У перестрілці з охороною приймальні двоє нападників були вбиті. А один із нападників вибіг на вулицю, де продовжив стріляти. Унаслідок був убитий співробітник ДІБДР, який чергував напроти будівлі приймальні", - йдеться у повідомленні.

 

Згодом у ФСБ уточнили, що загинув співробітник ФСБ.

 

За даними спецслужби, після цього стрілець пробіг до кінця вулиці приблизно 300 м і, відстрілюючись, повернув на площу Воровського, де забіг до одного з будинків на вулиці Велика Луб'янка і забарикадувався там.

 

"Звідти він періодично вів вогонь по бійцях ЦСН ФСБ і СЗШР,  які прибули на виклик. Під час перестрілки, о 19:15 злочинець був убитий. Особи вбитих встановлюються", - додали у відомстві.

 

 

Наразі спецслужби розглядають інцидент як теракт, раніше Слідчий комітет РФ порушив за фактом стрілянини кримінальну справу за ст. 317 КК РФ ("Посягання на життя співробітників правоохоронних)

 

На відео видно, як люди тікають з місця події.

 


 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу