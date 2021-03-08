КИЕВ
23:18 		Брюссель
22:18
Москва
00:18
Понедельник, 8 марта 2021

Новости

05 марта, 11:00  Политическая  Украина
Головною ланкою у фінансуванні ОПЗЖ з Росії була Оксана Марченко, – політолог
05 марта, 09:00  Социальная  Украина
Грошей витрачених на дороги вистачило б, щоб вакцинувати всіх українців якісною вакциною, - політолог
04 марта, 17:00  Социальная  Украина
Британці зняли фільм про подорож до Чорнобиля
04 марта, 16:00  Социальная  Украина
В Україні суттєво зросли штрафи за порушення пожежної безпеки
04 марта, 15:00  Социальная  Украина
Експерти розповіли, як глобальне потепління вплине на сільське господарство України
04 марта, 09:00  Социальная  Украина
У випуск вводяться перші в історії України марки в жанрі ню
03 марта, 17:00  Социальная  Украина
Онлайн прописка стане доступною до кінця року
03 марта, 15:00  Социальная  Украина
Депутати подумують скасувати перехід на літній час
03 марта, 13:00  Экономическая  Украина
В Одесі будуть виробляти українські вертольоти
03 марта, 11:00  Социальная  Украина
На Києві на 19 станціях метрополітену встановили дефібрилятори
Все Новости
Прислать новость


Півмільйона сімей отримають компенсацію за електроопалення

22 февраля, 10:00  Социальная  Украина

 

Кабінет міністрів в лютому виділив 322 млн грн. на компенсації за електроопалення. Люди, у  яких встановленні електрокотли отримають по 564 грн. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

 

електроопалення, кабмін. Уряд, Шмигаль, компенсація, пільги, субсидії, електрокотли

 

"У лютому ми запровадили компенсації людям, у яких встановлене електроопалення. Цього тижня Міністерство соціальної політики вже перерахувало 322 млн грн компенсації за спожиту в січні електроенергію для понад 571 тисячі громадян. Як і було обіцяно, держава не залишить людей без підтримки", – написав він  своїй сторінці Facebook

Компенсацію отримають:

 

 

  • люди, які проживають у житлових будинках (зокрема в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних електроопалювальними установками; 
  • люди, що проживають у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких немає або не функціонують системи централізованого теплопостачання (зокрема в сільській місцевості);
  • багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

 

 

Нагадаємо, в грудні 2020 року Кабінет міністрів скасував додатковий пільговий тариф на електроенергію для населення в розмірі 0,9 грн/кВт-год за перші 100 кВт-год місячного споживання і 3000 кВт-год за наявності електричного котла. Після цього всі побутові споживачі сплачують єдиний пільговий тариф – 1,68 грн/кВт год, що приблизно в 2,5-3 рази нижче від ринкових цін на електроенергію.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу