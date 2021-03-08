Півмільйона сімей отримають компенсацію за електроопалення

Кабінет міністрів в лютому виділив 322 млн грн. на компенсації за електроопалення . Люди, у яких встановленні електрокотли отримають по 564 грн. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У лютому ми запровадили компенсації людям, у яких встановлене електроопалення. Цього тижня Міністерство соціальної політики вже перерахувало 322 млн грн компенсації за спожиту в січні електроенергію для понад 571 тисячі громадян. Як і було обіцяно, держава не залишить людей без підтримки", – написав він своїй сторінці Facebook

Компенсацію отримають:

люди, які проживають у житлових будинках (зокрема в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних електроопалювальними установками;

люди, що проживають у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких немає або не функціонують системи централізованого теплопостачання (зокрема в сільській місцевості);

багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

Нагадаємо, в грудні 2020 року Кабінет міністрів скасував додатковий пільговий тариф на електроенергію для населення в розмірі 0,9 грн/кВт-год за перші 100 кВт-год місячного споживання і 3000 кВт-год за наявності електричного котла. Після цього всі побутові споживачі сплачують єдиний пільговий тариф – 1,68 грн/кВт год, що приблизно в 2,5-3 рази нижче від ринкових цін на електроенергію.