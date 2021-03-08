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Для «деяких» українців в Кабміні анонсували іпотеку під 5% річних

10 февраля, 11:00  Социальная  Украина

 

Іпотека в Україні може бути доступна  5% річних, проте нею зможуть скористатися не всі охочі, а лише певна категорія громадян.

 

Іпотека, 5% річних, Денис Шмигаль, форум «Україна 30 Коронавірус: виклики і відповіді», Нацбанк

 

Як заявив український прем’єр Денис Шмигаль на триденному форумі «Україна 30 Коронавірус: виклики і відповіді», урядовці спільно з Нацбанком розробляють відповідну програму. Її хочуть запустити у першому півріччі, передає Перший діловий. 

 

Також він нагадав, як і раніше планувалося, навесні в Україні стане доступна іпотека під 7% річних.

 

Нагадаємо, з 27 січня уряд підтримав здешевлення іпотеки з 10% до 7%. Тим часом, фінансисти поки не впевнені в тому, що система зможе витримати таке навантаження через цю ініціативу.

 

Раніше ми повідомляли, чому українці не бажають брати іпотеку і що необхідно зробити владі для того, щоб запрацював ринок іпотеки.

 

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