Для «деяких» українців в Кабміні анонсували іпотеку під 5% річних

Іпотека в Україні може бути доступна 5% річних, проте нею зможуть скористатися не всі охочі, а лише певна категорія громадян.

Як заявив український прем’єр Денис Шмигаль на триденному форумі «Україна 30 Коронавірус: виклики і відповіді», урядовці спільно з Нацбанком розробляють відповідну програму. Її хочуть запустити у першому півріччі, передає Перший діловий.

Також він нагадав, як і раніше планувалося, навесні в Україні стане доступна іпотека під 7% річних.

Нагадаємо, з 27 січня уряд підтримав здешевлення іпотеки з 10% до 7%. Тим часом, фінансисти поки не впевнені в тому, що система зможе витримати таке навантаження через цю ініціативу.

Раніше ми повідомляли, чому українці не бажають брати іпотеку і що необхідно зробити владі для того, щоб запрацював ринок іпотеки.