Українським вчителям підвищать заробітну плату

Кабінет міністрів ставить за мету підвищити мінімальну заробітну плату вчителів до рівня середньої зарплати в Україні. Цього року уряд підвищить заробітні плати вчителів на 30%.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука", передає УНІАН.

"Цього року ми збільшимо заробітні плати вчителів на 30%. Але, звичайно, наша мета - це не менше ніж середня зарплата в країні повинна складати мінімальний базис для вчителів, для педагогів", - сказав він.



