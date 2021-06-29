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Українським вчителям підвищать заробітну плату

31 мая, 17:00  Социальная  Украина

Кабінет міністрів ставить за мету підвищити мінімальну заробітну плату вчителів до рівня середньої зарплати в Україні. Цього року уряд підвищить заробітні плати вчителів на 30%.

Кабінет міністрів ставить за мету підвищити мінімальну заробітну плату вчителів до рівня середньої зарплати в Україні. Цього року уряд підвищить заробітні плати вчителів на 30%.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука", передає УНІАН.

 

"Цього року ми збільшимо заробітні плати вчителів на 30%. Але, звичайно, наша мета - це не менше ніж середня зарплата в країні повинна складати мінімальний базис для вчителів, для педагогів", - сказав він.

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