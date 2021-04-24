Уряд планує підвищити виплати при народженні дитини

Міністерство соціальної політики України підготувало законопроєкт, який передбачає збільшення виплат при народженні дитини майже на 10 тисяч гривень.

Зараз державна матеріальна допомога при народженні дитини становить 41280 гривень, з яких 10320 гривень виплачується одразу після народження дитини та по 860 гривень кожного місяця протягом наступних 36 місяців. Розмір цих виплат не переглядали з 2014 року, повідомляє Мета.

Відповідно до законопроєкту, з 2022 року матеріальна допомога при народженні першої і кожної наступної дитини становитиме 50000 гривень, з яких 12500 гривень виплачуватимуть одразу, а протягом наступних 36 місяців платитимуть по 10041 гривні в місяць.

Також передбачається проведення індексацій цих виплат кожного року, починаючи з 2023.