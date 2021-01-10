Політолог назвав неочікуваного претенденту на нового главу уряду

На початку 2021 року український уряд, найімовірніше, матиме нового голову. І зараз на цю посаду, як у примірочній в супермаркеті, приміряють Юрія Вітренка. Про це заявив політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда.

" Я роблю такий висновок з того, наскільки швидко його заштовхали на посаду тимчасового виконувача обов'язків міністра енергетики. А ми розуміємо, що енергетика зараз – це не тільки кров економіки, а й важливий фактор управління", – сказав він в прямому ефірі програми "Головне" телеканалу "Еспресо".

За словами політолога, новий прем'єр стане відповіддю на різке падіння рейтингів усіх представників влади: президента, уряду та парламенту.

"Його "обкатують". І він зі свого боку, якщо хоче стати прем'єром, муситиме давати якісь зобов'язання. Якщо пам'ятаєте, колись Марчука відставляли з прем'єрства за формування власного політичного іміджу. От так Вітренка намагатимуться від цього унеможливити. Україна – парламентсько-президентська республіка, тож якщо прем'єр успішно працюватиме, якщо роботу уряду громадяни успішно відчуватимуть у своїх гаманцях і холодильниках, то рейтинг такого політика дуже швидко виросте", – додав Євген Магда.

Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики. Постанову про це призначення підтримали лише 186 народних депутатів з мінімально необхідних 226.

А вже 21 грудня уряд прийняв рішення звільнити з посади першого заступника міністра енергетики Ольгу Буславець згідно з поданою нею заявою. Юрія Вітренка призначено першим заступником міністра енергетики. Крім того, на нього покладено тимчасове виконання обов’язків міністра енергетики України.