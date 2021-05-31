Новому Українському правопису бути: суд скасував рішення ОАСК

"Зараз апеляційний суд скасував рішення ОАСК, щодо українського правопису. Підстави дізнаємось пізніше", - повідомив Кравець, передає УНН.

Адвокат додав, що буде подаватися касаційна скарга на таке рішення.

Нагадаємо, раніше позивачка звернулася до ОАСК в інтересах своєї доньки — учениці 7-го класу — та просила суд визнати протиправною та нечинною постанову уряду № 437 від 22 травня 2019 року про “Питання українського правопису”. Також до ОАСК надійшов ще один позов до Кабміну щодо визнання незаконною та скасування постанови уряду № 437 від 22 травня 2019 року, якою було затверджено український правопис у новій редакції, позивачем виступила ГО “Правова держава”. Дві справи об'єднали.

28 січня цього року Окружний адмінсуд Києва скасував постанову про затвердження українського правопису, обґрунтовуючи рішення тим, що Кабмін при ухваленні постанови діяв поза межами власних повноважень, встановлених Конституцією та законами України. Мін’юст подав апеляцію у справі про скасування нового правопису.