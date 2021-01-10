Експерти назвали, що можна і що заборонено дарувати на Новий 2021 рік

Бик – тварина проста, невибаглива. І досить скромна. Тому краще вибирати подарунки на Новий рік 2021 недорого, щоб не били по сімейному бюджету. Виняток, звичайно, можна зробити для близьких і коханих людей.

А ось, наприклад, подарунки на Новий рік 2021 колегам по роботі можна зробити і своїми руками або вибрати щось практичне:

набір чаїв,

канцелярію,

крем для рук,

календар-планер, зроблений своїми руками, тощо.

Відразу уточнимо, що подарувати на Новий рік 2021 своїми руками щось зроблене – тільки щось практичне і потрібне!

Бик не сприймає непрактичних, безглуздих подарунків – він для цього занадто господарський і дбайливий.

Тому, якщо робите подарунки на Новий рік 2021 своїми руками, переконайтеся, що від них буде користь, що той, кому ви презентуєте свій дар, дійсно вміє і захоче ним користуватися.

Наприклад, якщо вирішуєте, що подарувати сестрі на Новий рік 2021, а вона особа романтична – то їй цілком підійде свічник своїми руками на Новий рік 2021. Особливо, якщо той зроблений з екологічних і натуральних матеріалів (Бик таке любить), а колір краще вибирати білий або якийсь металік (сріблястий або золотистий – адже Бик білий металевий).

Але більш надійним варіантом все-таки буде щось практичне:

навушники;

прикольний плед;

прикраси.

До слова, про прикраси. Саме вони йдуть номером один у списку "Подарунки на Новий рік 2021 дівчині" – але бажано, щоб метал і камені в прикрасах були благородні. Нехай не біле золото, але й не біжутерія. Краще вибрати срібло і камінь, який підходить їй за гороскопом (детальніше читайте в нашому матеріалі Що приносить удачу кожному із знаків Зодіаку). Це буде максимально бюджетний варіант.

Ще одне попередження: Бик погано ставиться до різких запахів, тому в Новий рік 2021 дарувати не варто духи, мило та інші туалетні приналежності.

Виняток – якщо вам зробили на Новий рік конкретне замовлення на подарунок, чітко позначивши марку і місткість духів. Тоді практичність Бика переважає над нелюбов'ю до запахів.

Також не варто дарувати на Новий рік 2021 одяг, особливо такий, що обтягуює: Бик цінує комфортність і свободу рухів.

Відтак, якщо вирішуєте, що подарувати на Новий рік 2021 хлопцеві, або вибираєте подарунки на Новий рік 2021 другу, то краще вибрати:

відеогру – оплатити підписку або купити на диску;

тример або електробритву – якщо той вирішив відростити бороду;

навушники;

портативну колонку – дуже стане в нагоді на травневі свята 2021, коли ви всією компанією виберетеся на шашлики;

комп'ютерну мишу тощо.

І, нарешті, про найдорожчих – що подарувати батькам на Новий рік 2021. Подарунки на Новий рік 2021 батькам теж повинні бути практичними. Це може бути щось з надійної техніки – від кавоварки до холодильника.

Наприклад, зволожувач повітря – в нашу коронавірсную зиму літнім людям дуже стане в нагоді. Або можна оплатити їм уроки танців для двох – і романтично, і для здоров'я корисно.

Чи можна дарувати годинник на Новий рік

За прикметою, дарувати годинник взагалі не прийнято. Хоча на тому ж фітнес-браслеті годинник є – і це не заважає йому бути одним з найбільш затребуваних подарунків. Але якщо ви або той, кому подарунок призначений, людина забобонна – то краще не варто.

Чи можна дарувати рушники на Новий рік

Начебто практичний подарунок, завжди стане в нагоді по господарству – все, як Бик любить. Але, за прикметами, рушники дарувати прийнято лише на весілля або хрестини.

Обійти прикмету можна, якщо у відповідь дарувальнику дадуть хоч кілька символічних копійок – тобто як би "викуплять" подарунок.

При цьому рушники ні в якому разі не повинні бути вафельними – краще махрові.

Чи можна дарувати свічки і тапочки на Новий рік

Ні в якому разі: свічки і тапочки асоціюються з обрядом похорону. Тому навіть декоративні свічки на Новий рік – не найкращий вибір подарунка.

Чи можна дарувати дзеркало на Новий рік

За повір'ям, знову-таки дарувати дзеркало на Новий рік – погана прикмета. Хоча слідом за Новим роком йде сезон ворожінь, коли воно цілком стане в нагоді, особливо, якщо подарувати його на Новий рік 2021 дівчинці.

Щоб зробити такий подарунок безпечним, відуни радять дзеркало купити з прилавка, а не з вітрини. І після того, як його упакували – самому в нього більше не дивитися, вже тільки новий власник повинен в нього заглядати. А бонусом до дзеркала в подарунок має йти свята вода.