Закон про корінні народи не становить жодних ризиків, - політолог

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради як невідкладний законопроєкт про корінні народи України (№ 5506). У пояснювальній записці йдеться, що документ покликаний визначити правовий статус корінних народів, надати їм усі права, що передбачені Конституцією та створити сприятливі умови для їхнього розвитку та життя на території країни.

Історик і політолог Олександр, які народи є корінними в Україні та чи не становить ініційований президентом законопроєкт ризиків для зловживань з боку Росії, пише «Слово і діло».

У тексті закону йдеться, що корінний народ – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

Тобто росіяни, угорці, молдавани, поляки чи білоруси та інші етнічні групи, які лежать в основі створення інших держав не матимуть тих преференцій, як корінні народи.

Крім того, у документі зазначено, що корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Корінним народам надаються широкі культурні, економічні, освітні і мовні права, також вони можуть створювати свої заклади освіти та засоби масової інформації. А представницькі органи отримуватимуть фінансування з держбюджету.

Історик і політолог Олександр Палій зазначає, що закон не становить жодних ризиків, а навпаки має на меті зберегти корінні народи від зникнення та надати їм усі можливості для розвитку та збереження власної культури.

«Нині у нас є фактично три корінні народи ? кримські татари, караїми (понад тисячу осіб), кримчаки (не більше 500 осіб). Сюди не варто приписувати ромів, оскільки у них немає чітко визначеного місця перебування та хоча б якихось серйозних представницьких органів», ? зазначив історик.

У свою чергу Росія не може апелювати до того, що росіяни є корінним народом на території України, переконує експерт. Він пояснює це тим, що за часів правління Богдана Хмельницького на нашій землі було не більше тисячі московитів, тож підстави для зарахування їх до корінних народів немає.

«За своєю суттю закон написаний для того, аби закріпити насамперед статус кримських татар в Україні. Особливо це важливо зробити з огляду на нинішні політичні умови та роки переслідувань, які зазнавав цей народ», ? додав політолог Палій.