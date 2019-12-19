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Четверг, 19 декабря 2019

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Рятувальники нагадали, як не зробити зі свят надзвичайну ситуацію

12:00  Социальная  Украина

 

У новорічні свята зростає кількість пожеж у помешканнях громадян. Несертифіковані електрогірлянди, або ж електрогірлянди, виготовлені з дефектами, з високою вірогідністю можуть спровокувати пожежу. Також ялинки можуть загоратись через близьке розташування до приладів опалення та телевізора. У ДСНС нагадали, як вберегти себе від небезпеки.

 

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Розміщувати ялинку необхідно лише на стійкій основі так, щоб гілки не торкалися до стін і стелі, а також були на безпечній відстані від електроприладів. На ялинку забороняється встановлювати свічки, бенгальські вогні та прикрашати її легкозаймистими матеріалами. Користуватися можна лише сертифікованими піротехнічними виробами, перевіривши упаковку на відсутність дефектів.

 

Рятувальники вкотре нагадують, що свята можуть бути безпечними, лише якщо громадяни будуть дослухатися до порад фахівців та відповідально ставитимуться до своєї безпеки та безпеки оточуючих!

 

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