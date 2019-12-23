Пожежа в Одесі: оприлюднено висновок урядової комісії

Загорання сталось на 3 поверсі від електричного обігрівача. Люди не змогли вибратися з охопленого вогнем приміщення, бо один з евакуаційних виходів був закритий. Висновки урядової комісії повідомила прес-служба Кабміну.

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу, звідки і поширився вогонь. Люди не могли евакуюватися, бо один із виходів був зачинений.

Керівництво та персонал коледжу не забезпечили протипожежний захист приміщення. Більше того — свідомо порушували норми пожежної безпеки, зокрема, щодо утримання евакуаційних шляхів та експлуатації електрообладнання. Такого висновку дійшла Урядова комісія з розслідування причин виникнення пожежі в одеському коледжі.

Безпосередні причини та винуватців трагедії визначить суд. Але вже зараз можна констатувати, що порушення правил пожежної безпеки стало можливим, в тому числі, і через низку прогалин в законодавстві.

Наприклад, хоч Міністерство освіти і науки є засновником коледжу, воно не мало повноважень профінансувати протипожежні заходи. А через недосконалі вимоги щодо держнагляду за протипожежним станом та мораторій на перевірки, який діяв майже 4 роки — ДСНС не перевіряла цей навчальний заклад. Більше того, за неусунення виявлених інспекторами порушень штраф мізерний — 170 грн.

«По-перше, ми маємо посилити відповідальність за порушення пожежної безпеки. По-друге, перевірити всі будівлі, де постійно потенційно перебуває велика кількість людей — університети, школи, садочки, лікарні і так далі», — сказав Олексій Гончарук.

Урядова комісія рекомендувала МВС, ДСНС розробити ряд законопроектів щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення пожежної безпеки, запровадження добровільного страхування цивільно-правової відповідальності; проведення перевірок тощо. Потрібно також на законодавчому рівні впровадити «огляд» стану утримання будівель, зокрема, шляхів евакуації, засобів пожежогасіння, робіт з реконструкції або перепланування приміщень, утримання електромереж тощо.

Крім того, потрібно внесення змін в законодавство щодо зобов’язання передбачати в бюджетах всіх рівнів обов’язковість відрахувань на заходи протипожежної безпеки.

Також Комісія рекомендувала проведення в закладах освіти перевірки дотримання пожежної безпеки, додаткових інструктажів з безпеки життєдіяльності, позапланових тренувань з евакуації. Органи влади повинні привести об’єкти сфери управління у належний протипожежний стан та здійснити відповідну роз’яснювальну роботу серед населення.

Станом на сьогодні також звільнено керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка. Учора було призначено нового начальника Головного управління ДСНС – Вадима Шулюка.

Нагадаємо, 13 грудня СБУ провели обшуки у службових приміщеннях ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій. За оперативною інформацією, окремі керівники ГУ ДСНС намагалися приховати та знищити документацію щодо проведеної перевірки протипожежного стану та надання дозволу на експлуатацію приміщень навчального закладу.

Як ми повідомляли кількість загиблих внаслідок пожежі в коледжі в Одесі зросла до 16.

Через ризик обвалу рятувальні роботи доводилось на деякий час зупиняти.

Директору коледжу вручили підозру.





Пожежа розпочалась 4 грудня вранці на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа. Площа пожежі становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей.