Пожежа в Одесі: директору коледжу оголосили підозру

12 людей загинули внаслідок пожежі в Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Підозру вручили директору коледжу. Є й інші підозрювані. Про це під час брифінгу повідомив начальник Нацполіції в Одеській області Олег Бех.

Він повідомив, що підозру директору вручили через службову недбалість та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Бех додав, що також є інші фігуранти справи і слідство триває. За його словами, перші напрацювання показують грубі порушення пожежної безпеки, а саме евакуації присутніх там людей. «Фактично вона була неможливою», — уточнив Бех.

Також поліція визначила ще одну версію трагедії — необережне поведінка з вогнем.

Крім того, Бех розповів, що слідство також планує встановити, чи керівництво коледжу належним чином використовувало кошти.

«У коледжі навчалося понад 600 студентів на платній основі, студент за рік платив від 10 до 14 тис. грн. Тому в коледжі були кошти, щоб забезпечити нормальну безпеку дітей», — додав керівник Нацполіції області.

Як ми повідомляли раніше, 4 грудня в Одесі загорівся будинок — пам?ятка архітектури.





Рятувальники кілька днів розбирали завали.

В Одеській ОДА можливою причиною пожежі назвали пошкоджений подовжувач. ЗМІ повідомляли про стару проводку, яку не ремонтували з 1966 року.