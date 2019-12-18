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Пожежа в Одесі: коледж може завалитися

11 декабря, 09:00  Социальная  Украина

 

Рятувальники повідомили, що є загроза завалення приміщення згорілого коледжу. На одному з секторів роботи довелось зупинити.

 

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На одній із ділянок на згарищі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу рятувальники були вимушені зупинити роботи зз розбирання завалів.

 

«Роботи у секторі А-3 призупинено у зв?язку з загрозою обрушення перекриття 2-го поверху. Проводяться роботи на першому поверсі сектора А-1 в напрямку сектора А-3 по встановленню підпірних балок під другий поверх… Проведено роботи по демонтажу 5 та 6 поверхів аварійної стіни (сектор D). Демонтаж стіни тимчасово призупинено», – ідеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, як ми повідомляли директору коледжу 10 грудня оголосили підозру у службовій недбалості.

 

В пожежі, яка почалась вранці 4 грудня загинуло 12 людей.

 

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