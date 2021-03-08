Індійське виробництво вакцини не робить її апріорі поганою, - політолог

Головним аспектом для вакцини є сертифікація та ліцензія, за якою виробляється препарат, а не адреса заводу. Те, що AstraZeneca виробляється в Індії не робить її одразу поганою та неякісною вакциною. Про це розповів політолог Тарас Семенюк.

Він розповів, що вакцина Pfizer розподілялась в першу чергу між передовими та найбагатшими країнами світу, до числа яких Україна поки що не входить. Він навів приклад ОАЕ, куди другою після Pfizer зайшла вакцина Astrazeneca. Там вона використовується на рівні з Pfizer, а тому українцям немає за що хвилюватись.

“Я не зовсім погоджуюсь з критикою, тому що AstraZeneca є теж якісною вакциною. Немає значення, де виготовлена вакцина. Головне - ліцензія, за якими вона виробляється. Немає значення, де виробляється, має значення сертифікат якості цього продукту”, - запевняє експерт в ефірі телеканалу Kyiv Live.

В свою чергу політтехнолог Петро Охотін зазначив, що процес закупівлі вакцини в Україну контролювала британська компанія.

“В даному випадку ми бачимо зв'язок між країнами Британської співдружності, такими як Британія і Канада і власне Індією”, - сказав Охотін.

Він пояснив, що провідні країни та компанії виносять виробництва на аутсорс в країни Азії, в тому числі й Індії, оскільки там дешева робоча сила.

Тарас Семенюк пояснив, що те, що Україна отримає AstraZeneca не означає те, що ми гірші.

“Просто є певна кон'юнктура в світовому порядку: найбагатші країни могли швидше законтрактувати, а ми стали в чергу”, - зазначає політолог.

Що стосується безкоштовної вакцини, то Україна не могла на це розраховувати, оскільки між країнами йшла дуже жорстка боротьба за препарати для свого населення, а в цьому питанні кожен сам за себе.