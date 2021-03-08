Заміна уряду неминуча – це єдиний варіант для слуг, - Олександра Решмеділова

Заміна уряду неминуча, адже це єдина безболісна опція, яка зменшить напругу в суспільстві та перезавантажить країну. Таку думку висловила політолог Олександра Решмеділова.

За її словами, за всіма ознаками зараз проходить низка перемовин щодо коаліції.

“У "слуг народу“ кадрова криза. Навіть якби вони й хотіли робити заміну кадрову в уряді, особливо немає ким. А залучати їм потрібно або з інших політичних таборів, клубів, або шукати поза політикою — де вони залежні від олігархічних груп. Але невідомі прізвища навряд чи вгамують всередині країни пристрасті, бо тут можна умовно під новий КМУ отримати певний кредит довіри від громадян. Посилити позиції”, — пояснила політолог в коментарі УНН.

Політолог також вважає, що це все наштовхує на роздуми, що коаліція між ними та "Батьківщиною“ ймовірна.

“Однозначно потрібно міняти уряд, бо це єдиний можливий варіант, щоб докорінно не змінювати ситуацію: не призначати позачергові парламентські або навіть президентські вибори. Замінити КМУ — це потрібно, треба наважитися на ці рішучі кроки. Але ми спостерігаємо, що Зеленський вагається”, — вважає вона.

Решмеділова також наголосила, що в команді Юлії Тимошенко достатньо професійних кадрів на посади в уряді, які можуть задовольнити як інші політичні сили, так і невдоволених чинним Кабміном українців.

“Беріть список Батьківщини, і майже кожен з них може бути претендентом на певні посади. Або вони були у минулому і там чітко можна зрозуміти: кого і куди поставити”, — підсумувала вона.

Нагадаємо, за результатами опитування Соціологічної групи Рейтинг, діяльністю Кабінету міністрів не задоволені — 69% опитаних.

Раніше народний депутат від “Батьківщини” Вадим Івченко в ефірі українського каналу наголосив, що “Батьківщина” готова запропонувати сильну урядову команду для стабілізації ситуації в країні.