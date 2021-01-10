Якщо Вітренка призначать міністром можуть бути конфлікти з «Нафтогазом», - політолог

На міжособистісному рівні між Вітренко і Коболєвим йде серйозна ворожнеча незважаючи на те, що раніше вони були друзями. Давайте уявимо, як вони будуть взаємодіяти — міністр енергетики і голова “Нафтогазу”. Про це розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов.

Коментуючи те, що вчора на засіданні фракції «Слуга народу» було обговорення міністерських посад, на одну з яких планують поставити Вітренко, Леонов зазначив, що як менеджер, він є професіоналом, однак є скандали, якими йому ще довго дотинатимуть.

«Тут є два нюанси, як на мене, бо як менеджер він проявив себе непогано. Ми пам'ятаємо, що він був одним з тих, хто скерував позови проти “Газпрому”, і Україна тоді перемогла в арбітражі. Це достатньо серйозне завдання, яке було виконане. Але станом на зараз, якщо говорити про його менеджмент, то я би зауважив два моменти. Дійсно, от ці скандали і обурення, коли він і голова “Нафтогазу” отримували великі премії, вочевидь, на них будуть і далі давити. Більше того, він має отримати якусь велику премію. В принципі, з одного боку, менеджер, який здійснює свою роботу вдало і який дійсно своїй державі приносить великі прибутки, він може отримувати багато. Але, з іншого боку, в ситуації в країні, яку ми маємо, вочевидь, що це викликає обурення і взагалі зменшує довіру до влади. Я не бачив жодної роз'яснювальної роботи з боку Офісу президента, Кабміну, щоб якось збалансувати це ставлення», - пояснив він.

Політолог також розповів і про протистояння між Коболевим і Вітренко, яке не піде на користь цілій країні.

«Зараз триває дуже серйозний міжособистісний конфлікт між Коболевим і Вітренко. Вони дають інтерв'ю, особливо Вітренко, де він, в принципі, говорить про Коболева неприємні речі. Здається, там були і інтерв'ю у відповідь. Здається, на міжособистісному рівні, там дійсно йде достатньо серйозна ворожнеча, хоча раніше вони були друзями. Як на мене, це якраз найбільш небезпечно, коли друзі у минулому стають ворогами. І таким чином, давайте уявимо, як вони будуть взаємодіяти — міністр енергетики і голова “Нафтогазу”. Це необхідна профільна взаємодія, яка буде впиратися дійсно у ворожнечу між двома людьми. Такі конфлікти найбільш міцні, і вони часто-густо переходять червоні лінії, коли інтереси держави десь забуваються. І якби таким чином таке призначення не паралізувало галузь. Хоча, можливо, коли у “слуг” призначають таку людину, це мається на увазі, що він якимось чином зможе здихатися пана Коболева», - переконаний співрозмовник.

Резюмуючи, Олександр Леонов розповів і про нюанси, пов’язані з Вітренком, Коломойським та МВФ.

«Є ще свої нюанси, і це може призвести до додаткових конфліктів з МВФ, з міжнародними партнерами. Тобто, з одного боку, як фахівець Вітренко дійсно сильна людина, але є достатня кількість нюансів, які говорять про те, що це може призвести до серйозних негараздів в державі. Ну і за великим рахунком, тут дійсно питання, хто стоїть за паном Вітренко, бо ходять чутки, що його кандидатуру намагається проштовхнути Ігор Коломойський, хоча це просто те, що пишуть в ЗМІ, але цікаво, бо, наприклад, вчора був прийнятий бюджет, який вигідний групі Коломойського, давайте будемо чесними. І таким чином, хто його знає, можливо, тут є ще свої додаткові підводні каміння», - підсумував він.