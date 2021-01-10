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Якщо Вітренка призначать міністром можуть бути конфлікти з «Нафтогазом», - політолог

17 декабря, 11:00  Политическая  Украина

 

На міжособистісному рівні між Вітренко і Коболєвим йде серйозна ворожнеча незважаючи на те, що раніше вони були друзями. Давайте уявимо, як вони будуть взаємодіяти — міністр енергетики і голова “Нафтогазу”. Про це розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента»  Олександр Леонов.

 

Вітренко, Коблєв, нафтогаз, міністр енергетики, призначення, Олександр Леонов, політолог.

 

Коментуючи те, що вчора на засіданні фракції «Слуга народу» було обговорення міністерських посад, на одну з яких планують поставити Вітренко, Леонов зазначив, що як менеджер, він є професіоналом, однак є скандали, якими йому ще довго дотинатимуть.

 

«Тут є два нюанси, як на мене, бо як менеджер він проявив себе непогано. Ми пам'ятаємо, що він був одним з тих, хто скерував позови проти “Газпрому”, і Україна тоді перемогла в арбітражі. Це достатньо серйозне завдання, яке було виконане. Але станом на зараз, якщо говорити про його менеджмент, то я би зауважив два моменти. Дійсно, от ці скандали і обурення, коли він і голова “Нафтогазу” отримували великі премії, вочевидь, на них будуть і далі давити. Більше того, він має отримати якусь велику премію. В принципі, з одного боку, менеджер, який здійснює свою роботу вдало і який дійсно своїй державі приносить великі прибутки, він може отримувати багато. Але, з іншого боку, в ситуації в країні, яку ми маємо, вочевидь, що це викликає обурення і взагалі зменшує довіру до влади. Я не бачив жодної роз'яснювальної роботи з боку Офісу президента, Кабміну, щоб якось збалансувати це ставлення», - пояснив він.

 

Політолог також розповів і про протистояння між Коболевим і Вітренко, яке не піде на користь цілій країні.

 

«Зараз триває дуже серйозний міжособистісний конфлікт між Коболевим і Вітренко. Вони дають інтерв'ю, особливо Вітренко, де він, в принципі, говорить про Коболева неприємні речі. Здається, там були і інтерв'ю у відповідь. Здається, на міжособистісному рівні, там дійсно йде достатньо серйозна ворожнеча, хоча раніше вони були друзями. Як на мене, це якраз найбільш небезпечно, коли друзі у минулому стають ворогами. І таким чином, давайте уявимо, як вони будуть взаємодіяти — міністр енергетики і голова “Нафтогазу”. Це необхідна профільна взаємодія, яка буде впиратися дійсно у ворожнечу між двома людьми. Такі конфлікти найбільш міцні, і вони часто-густо переходять червоні лінії, коли інтереси держави десь забуваються. І якби таким чином таке призначення не паралізувало галузь. Хоча, можливо, коли у “слуг” призначають таку людину, це мається на увазі, що він якимось чином зможе здихатися пана Коболева», - переконаний співрозмовник.

 

Резюмуючи, Олександр Леонов розповів і про нюанси, пов’язані з Вітренком, Коломойським та МВФ.

 

«Є ще свої нюанси, і це може призвести до додаткових конфліктів з МВФ, з міжнародними партнерами. Тобто, з одного боку, як фахівець Вітренко дійсно сильна людина, але є достатня кількість нюансів, які говорять про те, що це може призвести до серйозних негараздів в державі. Ну і за великим рахунком, тут дійсно питання, хто стоїть за паном Вітренко, бо ходять чутки, що його кандидатуру намагається проштовхнути Ігор Коломойський, хоча це просто те, що пишуть в ЗМІ, але цікаво, бо, наприклад, вчора був прийнятий бюджет, який вигідний групі Коломойського, давайте будемо чесними. І таким чином, хто його знає, можливо, тут є ще свої додаткові підводні каміння», - підсумував він.

 

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