Посилювати цифрову інфраструктуру шкіл потрібно за бюджетні кошти, - Микола Скиба

Дистанційне навчання поглибило нерівність у доступі до освіти, тому за кошти передбачені у Держбюджеті необхідно посилити цифрову інфраструктуру. Про це заявив експерт Микола Скиба.

«Передусім, потрібно забезпечити учасників освітнього процесу необхідними девайсами. По-друге, це інтернет. Тому що навіть за наявності контенту, а його теж немає, не буде як його доставити. Інтернет - це навіть базовий мінімум. Тобто: інтернет, девайси й контент. Далі вже - методичні розробки», - сказав Скиба у коментарі «Слово і діло».

Експерт пояснив, що цифрова інфраструктура допоможе вирівняти ситуацію в умовах навчання онлайн.

«Найкращий варіант - це коли кожний учень має девайс. Це можна прирівняти до набору підручників. Тоді можна вести мову про те, що інфраструктура готова й забезпечується рівний доступ, але, на жаль, формат дистанційної освіти поглиблює ці розриви», - додав експерт.

При цьому Скиба додав, що варто провести аудит, щоби чітко розуміти, що нині є у розпорядженні шкіл.

«Без такого аудиту, який може зафіксувати ситуацію, проблема не вирішиться. Я скептично це сприймаю, бо коли немає аудиту, це ні про що. Ми говоримо про витрату грошей, не знаючи, що в нас є», - сказав експерт.