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Понад 30% не підтримують запровадження "паспортів вакцинації", - опитування

07 мая, 09:00  Социальная  Украина

В Україні понад 30% опитаних не підтримує запровадження "паспортів вакцинації". Про це йдеться в результатах опитування, яке проводила компанія Research & Branding Group, передає УНН.

В Україні понад 30% опитаних не підтримує запровадження "паспортів вакцинації". Про це йдеться в результатах опитування, яке проводила компанія Research & Branding Group, передає УНН.

«Як показують результати квітневого соціологічного опитування, серед українців немає єдності у ставленні до можливого запровадження в нашій країні "паспортів вакцинації": підтримує таке нововведення трохи більше чверті (27%), а не підтримує третина (34%) опитаних. При цьому ще для близько третини жителів країни (30%) введення "паспортів вакцинації" байдуже, а кожен десятий (9%) не визначився", - свідчать результати опитування.

 

Повідомляється, що найвищий рівень підтримки запровадження "паспорта вакцинації" відзначається серед жителів західного регіону і молоді до 30 років, а найнижчий – серед жителів південного регіону і представників старшої вікової категорії "60+", серед яких найбільше тих, кому введення "паспорта вакцинації" байдуже.

 

"Анонсований український "паспорт вакцинації", за словами чиновників, призначений для міжнародних поїздок і внутрішнього користування. Застосування "паспорта вакцинації" для зарубіжних поїздок вважає виправданим і більша частина українців (44%), тоді як застосування "паспорта вакцинації" для публічних заходів і поїздок по Україні вважають виправданим відповідно 4% і 3% респондентів. У той же час 16% жителів України виправдовують використання "паспорта вакцинації" у всіх аспектах повсякденного життя, а 3% вважають його абсолютно не потрібним. Третина українців (30%) не визначилися", - йдеться в результатах дослідження.

 

Зазначається, що найбільше тих, хто вважає виправданим застосування "паспорта вакцинації" перш за все для зарубіжних поїздок, серед жителів обласних центрів, а найменше – серед представників старшого віку "60+" і сільських жителів. Виправданим "паспорт вакцинації" для поїздок по Україні порівняно частіше вважають жителі східного регіону. Прихильників застосування "паспорта вакцинації" у всіх аспектах повсякденного життя найбільше серед "п’ятдесятилітніх" українців. Тих, хто не визначився, найбільше серед представників старшого віку "60+".

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