У період січневого карантину транспорт не буде перезавантажений, - Віталій Бала

«Випадків, коли люди у цей час надто часто пересуватимуться не буде і, на мою думку, транспорт у цей період не буде перезавантажений. Так чи інакше, через це можливо буде дотримуватися соціальної дистанції. Я думаю, що у цей період громадський транспорт не буде джерелом поширення коронавірусу. Але, з іншого боку, якщо вже йдемо на загальнонаціональний карантин, напевно, треба тоді, щоб була певна система оповіщень, як у Європі. Коли люди кажуть, із якою метою виходять із дому», - сказав Бала у коментарі «Слово і діло».

Експерт вважає, що має буде уточнений порядок контролю, щоб громадяни розуміли, яким чином функціонують правила карантину.

«Це для того, що карантин, який знову запроваджують, не був півзаходом та виконав своє завдання. Наприклад, у США чітко пояснили, які пріоритети влада ставить перед собою під час боротьби з коронавірусом. Наприклад, українська влада про це не говорить, тому до цього немає довіри і як наслідок громадяни не дотримуються карантину. Тому, якщо цей підхід не зміниться, то навряд чи обмежень громадяни дотримуватимуться на 100%», ? сказав він.

Нагадаємо, Кабмін на позачерговому засіданні 9 грудня затвердив офіційну дату жорсткого карантину. Його запровадять із 8 до 25 січня. При цьому громадський транспорт працюватиме і далі.