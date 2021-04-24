Переговори між Зеленським і Путіним можливі у разі різкого загострення ситуації, - політолог

Розмова Путіна і Зеленського навряд чи відбудеться раніше, ніж зустріч українського президента з французьким колегою — Емманюелем Макроном. І, можливо, канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Так вважає політолог Ігор Рейтерович.

"Зустріч цю анонсували на поточний тиждень. Можливо, наприкінці його. Думаю, саме після цього з'явиться якесь розуміння, куди рухатися далі в питанні деескалації, в якій зацікавлені усі, крім Росії. Їй ще є куди підвищувати ставки, чим вона і займається останніми тижнями, демонстративно брязкаючи зброєю біля наших кордонів, а також у захоплених Криму й ОРДЛО", — вважає Ігор Рейтерович, пише Comments.ua.

На його думку, телефонні або навіть очні переговори між Зеленським і Путіним можливі також за різкого загострення ситуації (чи на Сході України, чи взагалі). Або коли напруження знизиться, і РФ доведеться все ж відповідати, що це таке було?

"Те, що РФ заперечує запити на переговори з боку України, — цілком у стилі Кремля. Йому важливо, щоб розмова, коли вона все ж відбудеться, виглядала як величезна поступка з боку російської влади, як якась ласка", — пояснює експерт.