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Епідемії грипу в Україні зараз немає, - МОЗ

12 декабря, 10:00  Социальная  Украина

 

У більшості регіонів України на минулому тижні активність грипу та ГРВІ знаходилась на неепідемічних рівнях. показник захворюваності склав 453,4 на 100 000 населення, що на 4,9% менше епідемічного порога по Україні. Про це повідомили в МОЗ.

 

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За минулий тиждень (2–8.12) на ГРВІ захворіли 173 365 людей, із них 69,3% — діти.

Зареєстровано 24 випадки серед пацієнтів грипоподібного захворювання (ГПЗ) та 19 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. За результатами лабораторного дослідження 15 зразків матеріалів хворих на ГПЗ отримано 2 позитивні результати: визначено віруси грипу типу А(Н1)pdm09 і B.

 

В країні зафіксовано спорадичне географічне поширення грипу.

 

У більшості регіонів України на минулому тижні активність грипу та ГРВІ знаходилась на неепідемічних рівнях. А у Вінницькій, Донецькій та Чернівецькій областях зафіксовано низьку епідемічну активність грипу та ГРВІ.

 

Упродовж минулого тижня проти грипу вакциновано 14 590 людей, а з початку жовтня щеплення зробила 208 551 особа.

 

З початку епідемічного сезону не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.

 

Грип — це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип. Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. Не займайтеся самолікування - звертайтеся до лікаря.

 

Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.

 

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