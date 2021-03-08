Київ зайняв 7 місце в рейтингу найзабрудненіших міст світу

Вимірювання небезпечних домішок у повітрі у Києві 19 лютого оцінюється у відмітку 153. При нормі 50. Такі дані IQAir.

Якість повітря у столиці є небезпечною для всіх без виключення людей. А тим, хто страждає на захворювання дихальних шляхів, взагалі слід максимально утримуватись від перебування на вулиці.

Ситуація трохи покращилася, але станом на 11:00 індекс забруднення повітря був 171, через що українська столиця знову потрапила до 10 міст з найбільш забрудненим повітрям.

Перше місце у рейтингу посів пакистанський Лахор, де прилади показують цифру 430. Настільки брудного повітря у Києві ніколи не було. Принаймні, під час вимірювань за останні роки показники забрудненості не підіймалися вище відмітки у 200.

Щоб зменшити вплив забрудненого небезпечними частками повітря, експерти рекомендують не виходити на вулицю без маски, або, краще, взагалі залишатися вдома.

Також всередині будівель краще увімкнути очищувач повітря та закрити вікна.

Від навантажень та спорту на вулиці краще взагалі утриматись.