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Понедельник, 23 декабря 2019

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Туман, ожеледиця і сильні пориви вітру: надзвичайники попереджають про погіршення погоди

10:50  Социальная  Украина

 

В найближчі кілька днів погода в Україні суттєво погіршиться. Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

 

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Водіїв попереджають про густий туман в Києві і області В Києві та області в понеділок вранці, 23 грудня, буде спостерігатися густий туман. На даний час видимість на дорогах становить не більше 200-500 метрів, що відповідає першому рівню небезпеки, жовтому.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, синоптики рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

 - знизити швидкість руху;

 

- при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

 - при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію.

Синоптики попереджають про можливі поривах вітру і заметілі. У західних областях очікуються значні дощі, в Карпатах пориви вітру 15-20 метрів на секунду, на високогір'ї 25-28 метрів на секунду. Можливий сильний мокрий сніг та хуртовини. Також місцями можлива ожеледиця та налипання мокрого снігу, що може призвести до порушення і припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.

 

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