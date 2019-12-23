Туман, ожеледиця і сильні пориви вітру: надзвичайники попереджають про погіршення погоди

В найближчі кілька днів погода в Україні суттєво погіршиться. Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Водіїв попереджають про густий туман в Києві і області В Києві та області в понеділок вранці, 23 грудня, буде спостерігатися густий туман. На даний час видимість на дорогах становить не більше 200-500 метрів, що відповідає першому рівню небезпеки, жовтому.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, синоптики рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

- знизити швидкість руху;

- при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію.

Синоптики попереджають про можливі поривах вітру і заметілі. У західних областях очікуються значні дощі, в Карпатах пориви вітру 15-20 метрів на секунду, на високогір'ї 25-28 метрів на секунду. Можливий сильний мокрий сніг та хуртовини. Також місцями можлива ожеледиця та налипання мокрого снігу, що може призвести до порушення і припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.